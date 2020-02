15 febrero, 2020 0:46

En un partido donde tuvo todo en contra, Diego Schwartzman logró imponerse sobre el uruguayo Pablo Cuevas. Le harán estudios para determinar si se desgarró.

A pura garra: al borde de la lesión, Schwartzman levantó cuatro match points y pasó de ronda en el ATP de Buenos Aires

Diego Schwartzman levantó un partido increíble y logró demostrar por qué es el mejor tenista argentino de la actualidad. El “Peque” logró vencer al uruguayo Pablo Cuevas (48 del ranking) y clasificó a las semifinales del ATP de Buenos Aires. Aunque terminó el partido con fuertes dolores y aún no está confirmado que pueda jugar este sábado.

Tras una larga batalla de 3 horas y 41 minutos, en la que el argentino tuvo cuatro match points en contra y terminó con un fuerte tirón en una pierna, Schwartzman se impuso por 5-7, 7-6 (13-11) y 7-5.

Se esta jugando el último set cuando el argentino ganaba 5-4 y tenía un match point a favor cuando Cuevas metió un drive cruzado ante el que Schwartzman no llegó a reaccionar.

El momento de la lesión

En ese momento el tenista argentino sintió un tirón en su pierna izquierda y, tras unos segundos, pidió asistencia médica. Esto habla de la gravedad de la lesión ya que el reglamento es claro: si un jugador pide asistencia en medio de un game, éste se le dará por perdido.

Tras unos largos minutos, el “Peque” logró volver a la cancha y, contra todos los pronósticos, ganó los dos siguientes games y se impuso sobre Cuevas. Sin embargo es probable que se haya desgarrado, por lo que seguramente no que se presente a las semifinales de este sábado (cuyo rival saldrá del ganador entre Thiago Monteiro y Pedro Sousa ).

Entre lágrimas, Schwartzman explicó lo que le pasó: “Es difícil hablar, no creo que sea bueno lo que me pasó. Está difícil, me quiero hacer un estudio, nunca sentí algo así. No soy de actuar, no me gusta terminar así, lo lamento por Pablo. Y lo digo de verdad. Gané pero no estoy contento. Nunca me lesioné y ahora creo que sí”.

