La Asociación de Mujeres de Ayuda Mutua A.M.A.M., recibió equipamiento

tecnológico y mobiliario tras ganar el Presupuesto Participativo del Municipio de la

Capital.

A.M.A.M asiste a mujeres en situación de violencia, trabajando en la

concientización y abordaje de la problemática de la violencia de género en la

sociedad Catamarqueña.

Roxana Díaz, integrante de la Asociación, comentó sobre el proyecto en cuestión

que fue el más votado: “Nuestro proyecto consiste en poder dar talleres de

capacitación de autoestima, de buen trato, de violencia, en los distintos puntos de

la ciudad Capital”, dijo en diálogo con Radio Nacional.

“Nos entregaron para equipar a la ONG, computadoras, un proyector para poder

dar los talleres, una impresora, elementos de librería, un escritorio, cosas que nos

sirven muchísimo de cara a un próximo año”.

Asimismo, comentó que brindarán talleres en conjunto con el municipio, de buen

trato y de autoestima, para mujeres y hombre. Además, talleres sobre qué es

violencia “porque si no sabemos de violencia no podemos llevar a las mujeres que

hagan la denuncia, maltrato, régimen alimentario y todas las cuestiones que se

van suscitando cuando se dan las separaciones”, explicó.

Diaz, recordó que la asociación que lleva más de 15 años en la provincia,

comenzó porque “un grupo de mujeres que hacían la denuncia y no encontraban

las respuestas ni en los juzgados ni en los distintos estamentos del Estado y

quedaban dando vueltas por ahí, como se dice, y tenían que volver a convivir con

el victimario, no tenían respuesta, no tenían apoyo” y añadió: “Este grupo de

mujeres se juntó, liderados por la directora dela ONG, Inés Olima, comenzaron a

trabajar en ayuda mutua, tomando situaciones de violencia de otras mujeres y lo

que les había servido a unas y empezaron a trasmitir mensaje a otras mujeres”.

En este sentido, indicó que fueron creciendo y hoy llegan hasta el interior de

nuestra provincia. “Sabemos que tenemos que salir a buscar a las mujeres para

que puedan fortalecer su autoestima y puedan vivir una vida mejor”.

“No somos un feminismo radicalizado como el que hemos visto en los últimos

tiempos. De la nada muchas mujeres han pasado a tener mucho apoyo y hemos

visto como se ha utilizado la causa y hay mucho descreimiento en la sociedad

hacia las mujeres y nuestra lucha que es auténtica”, manifestó Roxana y añadió:

“Nosotros tenemos la particularidad que somos una organización feminista

próvida, nos hemos manifestado a favor de la vida y en contra del aborto en su

momento, y lo seguimos haciendo; y eso ha llevado a que seamos de alguna

manera marginadas de los movimientos feminista, pero hemos seguido trabajado

firmes en beneficio, constancia y permanencia de seguir ayudando a las mujeres,

sea cual sea su postura, su ideología política y su religión”.