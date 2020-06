9 junio, 2020 12:05

Luego de los rumores que los pensaban juntos, Jimena Barón se fue de la casa del padre de Morrison. Qué sucedió en la propiedad de Daniel Osvaldo.

Diecisiete fueron los días que convivieron Jimena Barón y Daniel Osvaldo en la casa que el exfutbolista tiene en Lanús. Todo comenzó el día que Morrison, el hijo que tienen en común, cumplió años.

En estas semanas, se pudo ver cómo la pareja tenía entre sí una relación cordial y de buena onda, muy en contra de los pensado y esperado. Es que probablemente se recuerden las discusiones y las idas y vueltas que la pareja tuvo luego de su separación.

Ahora, y por las stories que publican tanto Jimena Barón como Osvaldo, la ex pareja se lleva de maravillas y hasta pudo convivir.

Pero todo lo bueno llega a su fin, y por más que los rumores de reconciliación estaban en el aire, la cantante decidió abandonar la casa del progenitor masculino de Morrison. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en su cuenta personal de Twitter.

“Se volvió a su casa”, fue el tweet que publicó el periodista y en el cual daba a entender qué había ocurrido. A estas palabras, se le sumaron miles de respuestas indicando el desacuerdo en que los famosos vivan la cuarentena a su manera, sin respetar la casa en donde viven y cambiándose de vivienda a gusto y piacere.

A lo Gran Hermano, Jimena Barón abandonó la casa de Daniel Osvaldo

Horas después, Ángel volvió a publicar un tweet relacionado con Jimena Barón. Allí se podían ver imágenes de la cantante explicando porqué se volvió a su domicilio. “A ver, no estoy embarazada. No volví con nadie. Volví a mi casa porque estoy con un tratamiento en el hombro que me lo lastimé. Ayer me lo pincharon y tengo que seguir yendo a que me lo pinchen y está todo bien. Perdón”, comenta “la cobra” en su casa.

Esa sería la explicación por la que Jimena habría vuelto a su domicilio, sin Momo que estaría aún en la casa de su padre.

Fuente: eltrecetv.com.ar

