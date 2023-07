91 familias Catamarqueñas ya tienen su casa

Fernández lanzó críticas a la gestión de Mauricio Macri, al que no nombró pero aludió en varias oportunidades. “Estamos acá entregando la casa Nº 117.000. Quien me precedió entregó 14.000 en cuatro años y muchas se pagaron con créditos UVA, por lo que no tenemos en claro si le solucionaron o le complicaron la vida a la gente. Les pido que no se olviden de estas cosas, porque al mismo tiempo que las hacemos seguimos haciendo obra pública, construyendo escuelas. Cuando llegué, el Ministerio de Salud no existía; Ciencia y Tecnología tampoco. ¿Se dan cuenta que no es todo lo mismo?”, preguntó el Presidente.

En esa línea le pidió a los presentes que “a la hora de votar piensen que tenemos que seguir el camino que nos enseñaron Perón y Eva, que siguieron Néstor y Cristina, que seguí yo, y que aquí en la provincia siguieron Lucía y Raúl”. “Piensen que tenemos que seguir en esa senda, porque los que tienen al frente piensan que hay una Argentina en la que sobran millones de argentinos, y nosotros creemos que en esta Argentina no sobra nadie, todos hacemos falta, a todos debemos darles las mismas oportunidades, y vamos a descubrir lo maravilloso que son los argentinos del interior de la patria, que los argentinos brillantes no solo viven en Buenos Aires sino a lo largo y lo ancho del país”, remarcó.

“Trabajemos para eso, y cuando sea la hora de votar no se olviden: acompañen a Raúl, acompañen a Sergio en la Nación, porque ahí está el futuro y la Argentina que todos merecen”, arengó Fernández.

Gasoducto Néstor Kirchner

Por otra parte, el Presidente anunció que el próximo domingo 9 de julio inaugurará la obra finalizada del Gasoducto Néstor Kirchner. “Vamos a declarar nuestra independencia energética, con una obra muchas veces hablada, que nosotros la comenzamos en plena pandemia y la terminamos en tiempo récord”, valoró el Presidente, al tiempo que anunció que “antes de que termine este gobierno” llamará a licitación por el segundo tramo que se extenderá desde Salliqueló, provincia de Buenos Aires, hasta San Jerónimo, provincia de Santa Fe, con la idea de que pueda cruzar a Brasil y a Uruguay y exportar el gas.

Presencias

En el acto estuvieron varios legisladores nacionales, provinciales y municipales, pero se destacaron las presencias de varios intendentes del oficialismo como Sebastián Nóblega, Guillermo Ferreyra, Raúl Barot y Franco Carletta. No estuvo presente el intendente de la Capital, Gustavo Saadi.