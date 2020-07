Fuentes oficiales informaron que en el transcurso de los últimos días se clausuraron

un total de 29 comercios por no cumplir con las medidas sanitarias vigentes

dispuestas en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Uno de los

últimos en ser obligado a cerrar sus puertas por estas infracciones fue un taller

mecánico.

Fuentes ligadas al Juzgado de Faltas Municipal Nº1, confirmó que se realizaron 29

clausuras, la mayoría de ellas, fue por incumplimiento de los protocolos sanitarios

vigentes, principalmente, por no respetar el horario de cierre -se permite la apertura

en horarios restringidos-, no cumplir el distanciamiento social recomendado de dos

metros entre personas y el resto de las medidas sanitarias que hoy por hoy son

obligatorias.

De acuerdo a lo informado, en los controles que llevaron a cabo los entes

pertinentes, surgió que estas medidas, que también incluyen la obligatoriedad del uso

del barbijo y la disposición de un punto de higiene en todos los espacios (con la

presencia de alcohol en gel o líquido), no se venían cumpliendo en estos locales

comerciales con la rigurosidad que la emergencia epidemiológica lo requiere y se

procedió a su clausura.

Taller

A su vez, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales, alrededor de las 22:00

horas del miércoles, efectivos de la Comisaría Sexta se hicieron presentes en un

taller mecánico ubicado en la calle Provincia del Chaco al 1700, donde constataron

que el encargado de un taller mecánico del lugar habría incumplido el horario del

protocolo establecido por el COE Provincial para la apertura del local.

Teniendo en cuenta esto, lo cual solicitaron la presencia de personal de Inspección

Municipal de la Capital, quienes procedieron a la clausura del comercio luego de

labrar las actas de rigor.

Relacionado