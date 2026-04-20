En los últimos días se encendieron las alertas en distintos establecimientos educativos de Catamarca, tras detectarse mensajes intimidatorios que advertían sobre supuestos tiroteos.

📍 El viernes pasado, un directivo de una escuela de la localidad de Londres, en el departamento Belén, se presentó en la comisaría para informar que el padre de un alumno había advertido sobre un mensaje enviado por un estudiante. En el mismo, el joven aparecía en una imagen exhibiendo un arma de fuego y amenazando con un ataque.

👉 A partir de esta denuncia, personal policial inició una rápida investigación que derivó en la demora del presunto autor, un adolescente de 15 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.

📍 Por otra parte, durante el fin de semana, efectivos de Investigaciones llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio de la Capital. Allí reside un joven de 16 años, también señalado por enviar mensajes de tono amenazante en una institución educativa.

🔎 En el procedimiento, realizado por orden judicial, se secuestraron distintos dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular, una tablet, una notebook y una consola de videojuegos, que serán peritados en el marco de la causa.

⚠️ Además, se registraron situaciones similares en otros puntos de la provincia. En la Capital, una adolescente de 13 años fue demorada tras ser vinculada a este tipo de mensajes, mientras que en la localidad de Saujil (Pomán) se logró identificar a otro menor involucrado.

📌 Todos los casos quedaron en manos de la Justicia, que avanza con las medidas correspondientes.

👉 Desde las autoridades remarcaron la importancia de tomar con seriedad este tipo de hechos y actuar de manera inmediata ante cualquier situación que genere preocupación en el ámbito escolar.

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