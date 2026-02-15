Una vez más, el departamento Paclín vivió una verdadera fiesta popular con una nueva edición del tradicional Festival del Pimiento, que reunió a vecinos, turistas, productores y emprendedores en una noche marcada por la música, la gastronomía y el orgullo por la producción local.

El equipo de Catamarca Despierta estuvo presente en el predio, recorriendo el lugar, dialogando con emprendedores y productores, y registrando el movimiento que genera este evento que ya forma parte del calendario cultural y productivo de la provincia.

Durante la cobertura, conversamos con el intendente de Paclín, Eduardo Menecier, quien destacó el crecimiento sostenido del festival y el impacto positivo que tiene para la comunidad.

El jefe comunal remarcó que este tipo de eventos no solo fortalecen la identidad local, sino que también impulsan el turismo, generan oportunidades para los emprendedores y movilizan la economía regional. Además, valoró el acompañamiento de las familias y visitantes que cada año eligen Paclín para disfrutar de esta fiesta.

En nuestra recorrida pudimos observar una importante presencia de puestos gastronómicos, artesanos y productores locales, quienes coincidieron en señalar que el festival representa una gran oportunidad para visibilizar su trabajo y aumentar sus ventas.

Con música, tradición y producción regional como protagonistas, el Festival del Pimiento volvió a demostrar por qué es una de las celebraciones más queridas del interior catamarqueño.