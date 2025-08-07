El próximo sábado 10 de agosto, el Mercado Itinerante llega con una nueva edición especial a la Plaza Ojo de Agua, con una jornada pensada para disfrutar en familia. Desde las 11:00 hasta las 18:00 hs, vecinos y vecinas podrán acceder a una amplia variedad de productos locales a precios accesibles y participar de actividades lúdicas, recreativas y saludables.

En el marco del Mes de las Infancias, esta edición ofrecerá un espacio especialmente diseñado para niñas y niños, con propuestas gratuitas que invitan a jugar, aprender y compartir:

Espacio de dibujo con mesitas y sillitas para que los peques puedan expresarse libremente a través del arte.

Amistoso de fútbol para disfrutar una tarde divertida con otros chicos y chicas del barrio.

Actividad nutricional interactiva, donde aprenderán sobre alimentación saludable jugando.

Juegos y actividades lúdicas para promover el derecho al juego y el disfrute en comunidad.

Como en cada edición, el Mercado Itinerante contará con la presencia de emprendedores y productores locales, que ofrecen alimentos frescos, artesanías y elaboraciones regionales de excelente calidad, contribuyendo al fortalecimiento de la economía social y solidaria.

Artículo anteriorConvenio para garantizar las elecciones concurrentes de octubre
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor