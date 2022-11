FESTIVAL EN CHUMBICHA

Zacarías Oliva y Felipe Adauto cerraron con igualdad la velada “Noche de boxeo” el sábado por la noche en el Polideportivo Municipal de Chumbicha (Capayán).

En lucha en la categoría hasta 56 kg, Oliva (DT Leonel Varela) y Adauto (DT Rodrigo Agüero) ofrecieron una interesante contienda, con Oliva en postura de contragolpe y buena línea defensiva, y Adauto con la iniciativa y gran velocidad para sacar los golpes. Hubo paridad y la propuesta de los dos boxeadores fue reconocida con una justa igualdad.

Con respaldo de la Municipalidad de Capayán, que conduce Alfredo Hoffmann, a través de la Secretaría de Deportes y de la Secretaría de Cultura, Turismo y Recreación, la velada fue fiscalizada por la Federación Catamarqueña de Boxeo (FCB) y tuvo la coordinación del gimnasio Esparta Box Chumbicha, a cargo de Emilio Gazal.

Otros resultados

En la categoría hasta 64 kg, Diego “La Pantera” Chamu (La Rioja) batió por puntos en tres asaltos a Valentín Ariza (La Rioja).

En hasta 56 kg, Gonzalo Alaniz (La Rioja) le ganó a Ever González (La Rioja) por puntos y en tres asaltos.

En la categoría hasta 60 kg, Claudio Agustín Soria (DT Diego Bazán) venció por puntos en tres vueltas a Mauro Puente (DT Lalo Cano).

Y en la divisional hasta 50 kg, Maximiliano Bustamante (DT Leo Varela) derrotó a Joel Chanampa (DT Diego Bazán) por puntos y en tres rounds.

De preliminar, hubo una exhibición de Emilio “El Profe” Gazal y el tucumano Diego “El Marciano” Domínguez.

Exhibiciones

De complemento, la velada contó con exhibiciones de Mauricio Banegas (La Rioja), ya que su pelea se cayó; Matías Paredes vs. Fabricio Chumbita, Moisés Cuesta vs. Marcos Iriarte y Danisa Armas vs. Clarys Farías (La Rioja). Además, hubo exhibió de boxeo sin contacto con los niños Agostina Figueroa Paz vs. Matías José Alejandro Romero.

Cabe señalar que se anunció el retiro de José Soria del arbitraje, quien recibió un reconocimiento al igual que el árbitro nacional Ramón Moreno y la Federación Catamarqueña de Boxeo.

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital