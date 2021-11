El secretario general del SOEM, Walter Arévalo, quien fue candidato a concejal por el Frente Amplio Catamarqueño, se mostró conforme con los resultados obtenidos, pero anticipó que esta fue su última participación en política.

“Estoy contento porque desde las PASO a las Elecciones generales aumentamos 2.000 votos, no pudimos entrar, pero fue una buena experiencia”, analizó en diálogo con El Ancasti.

Arévalo manifestó que cuando se involucró en política fue para que Hugo Ávila consiguiera su reelección como diputados. “Gracias a los votos que se sacó en Capital, hoy es diputado”, apuntó.

“Cuando me involucré en política lo hice para ayudar a Ávila. Por un error, me pidió que hiciera un paso al costado y no lo hice porque era tan referente como él”, recordó y señaló que el incidente que lo tuvo como protagonista, por conducir en estado de ebriedad, no afectó su performance electoral.

“Mi ciclo en la política ya terminó, fue mi primera experiencia y también la culminación”, añadió.

Al referirse a los resultados de la Capital, manifestó: “La gente se acostumbró al circo de los dos partidos mayoritarios; tenemos propuestas como autódromos, pero no podemos tener salud. Esto es consecuencia de la mala política. Tenemos una ciudad en la que se priorizan plazas, pero no tenemos postas, no tenemos atención primaria de la salud. A la larga esto tendrá sus consecuencias; como sociedad no aprendemos de esas experiencias, pero es una decisión de los vecinos y hay que saber aceptarlo”.