Continuando con el objetivo de llegar a todos los catamarqueños, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca puso en marcha la vuelta del programa provincial “Catamarca con Vos”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia que acerca los distintos servicios y prestaciones del Estado a cada rincón del territorio catamarqueño.

En esta oportunidad, el operativo se llevará a cabo el miércoles 11 de febrero, en la plaza principal de Fiambalá, en el horario de 9 a 13 horas, donde los vecinos y vecinas podrán realizar de manera ágil y gratuita diversos trámites y acceder a múltiples servicios sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

A través de oficinas móviles, el programa permite concentrar en un mismo espacio a más de 20 organismos provinciales, entre los que se destacan el Registro Civil, ARCAT, Caja de Créditos, EC Sapem, Aguas de Catamarca y los ministerios de Salud, Vivienda, Trabajo, Desarrollo Social y Desarrollo Productivo, entre muchas otras áreas del Estado.

“Catamarca con Vos” busca facilitar el acceso a trámites, capacitaciones y asesoramiento, promoviendo acciones territoriales articuladas con organismos municipales y locales, para garantizar una atención más cercana, eficiente y en menos tiempo para los ciudadanos.

De esta manera, el Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, reafirma su compromiso de construir un Estado presente, cercano y accesible, fortaleciendo el vínculo con cada comunidad de la Ciudad Capital y el interior provincial.

Catamarca Provincia
