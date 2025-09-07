Este domingo 7 de septiembre, desde las 17:30 horas.

El Parque de los Vientos en El Jumeal será escenario del relanzamiento de “Cultura en el Valle”, el ciclo que reúne música, danza, circo y propuestas para todas las edades, reafirmando el compromiso de acercar la cultura a cada rincón de la ciudad.

La Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General de Cultura, anuncia con entusiasmo el regreso de este ciclo que convierte los espacios públicos en escenarios de encuentro, creatividad y participación ciudadana. Cultura en el Valle ya forma parte de la agenda cultural de los vecinos y vecinas, y continúa promoviendo el talento de músicos, bailarines y artistas locales en un formato diverso, libre y gratuito, pensado para disfrutar en comunidad.

Primera parada: Parque de los Vientos

El punto de partida será este domingo en el Parque de los Vientos, con una programación que promete un semestre cargado de arte y cultura.

Grilla de presentaciones

Con una propuesta de lujo, la primera jornada contará con:

– La Banda de Enganchados: con todo el ritmo del cuarteto.

– Estudio de Danzas Norali Cambeses, con una performance especial.

– Tamara Paz, interpretando lo mejor del folclore.

– Los Tortognomos, con un espectáculo de artes escénico para toda la familia.

– Neitors, banda de rock y pop catamarqueña.

Un ciclo con historia
En sus ediciones anteriores, Cultura en el Valle recorrió plazas, barrios y paseos de la Capital, ofreciendo fines de semana con música en vivo, espectáculos infantiles, danza en diversas expresiones, talleres, ferias de emprendedores y actividades recreativas. Su objetivo es claro: garantizar el acceso a la cultura de manera libre y gratuita, en espacios públicos renovados y abiertos al encuentro vecinal.

Este relanzamiento reafirma el compromiso de la Municipalidad de la Capital con una política cultural arraigada en el territorio y en la diversidad de expresiones. El ciclo busca fortalecer la identidad local, promover el talento y revitalizar los espacios urbanos como verdaderos puntos de conexión social.

La invitación está hecha: familias, amigos, jóvenes y adultos podrán acercarse con mate, reposeras o mantas para disfrutar de una tarde distinta, compartiendo el arte y el talento catamarqueño en uno de los puntos más hermosos que tiene la ciudad.

