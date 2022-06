LIGA CATAMARQUEÑA DE FÚTBOL

El presidente del “León”, Hugo Navarro, dijo que tienen la confirmación de la mala inclusión de un jugador del “Santo” en el superclásico.

El presidente del Club Villa Cubas, Hugo Navarro, habló en el programa Club Deportivo de Radio El Esquiú 95.3 y se refirió a la posibilidad de realizar una protesta contra San Lorenzo de Alem, por la supuesta mala inclusión de un jugador en el partido que disputaron el pasado sábado por la 10ma fecha del Torneo Anual de Primera División A de la Liga Catamarqueña de Fútbol y que terminara con triunfo del “Santo” por 2 a 0.

“Nuestro vicepresidente Carrizo me informó que había constatado que el jugador de apellido Márquez, arquero de la Cuarta División de San Lorenzo, había sido el expulsado en el partido contra Villa Cubas jugado el pasado viernes y que el sábado integró el banco de suplentes en el partido de Primera División y que creía conveniente realizar un reclamo, ya que consideraba que estaba mal incluido en el partido del sábado”, comentó el dirigente del “León”. “A partir de ahí me anoticié y me hice presente en la Liga para ver si podíamos tener acceso a la planilla y al informe del árbitro y una vez que tengamos eso, vamos a resolver con la Comisión Directiva los pasos a seguir”.

Navarro acotó que “todavía no está hecha ninguna protesta ni reclamo, primero queremos tener acceso al informe del árbitro y después trabajar en los puntos del reglamento para saber si estaba bien incluido o no, tenemos cinco días una vez que conozcamos el informe y ahí veremos cuál es el accionar de la institución”.

Además, señaló: “Tuve la posibilidad de comunicarme con Benavídez, que fue asistente del partido de Cuarta División, y ella me confirmó que el jugador fue expulsado y notificado el capitán de San Lorenzo. Inclusive, hablando con nuestro DT Néstor Agüero, también me dijo que él estuvo presente cuando el árbitro informaba a los dos jugadores expulsados de San Lorenzo. Ahora veremos qué dice el informe, pero tenemos la confirmación de que el jugador fue expulsado”.

Navarro siguió el diálogo señalando que “los reglamentos están para cumplirse”. “Creemos que hubo una anomalía, hemos certificado que es así, veremos los artículos, si contemplan esta situación, y haremos la presentación correspondiente. En definitiva, nos estamos apoyando en el reglamento para cuidar los intereses del club”.

En otra parte de la entrevista, Navarro dijo: “No estamos tratando de sacar ventaja, pero sí han molestado las declaraciones del presidente de San Lorenzo manifestando que Villa Cubas quiere ganar un partido en el escritorio y llorisqueando, hablando más como hincha, muy alejado de una declaración de un dirigente de un club”.

Finalmente, el presidente de Villa Cubas añadió que “esto tiene que servir como antecedente, no creo que San Lorenzo haya querido actuar con mala intención y de querer sacar algún tipo de ventaja, pero hay que tener responsabilidad cuando se habla y mucho cuidado con las declaraciones”.

Fuente: El Chasqui Digital