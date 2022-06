LIGA CATAMARQUEÑA

La dirigencia del Club Américo Tesorieri se reunió en Comisión Directiva ayer por la tarde y decidió concurrir a la Liga Catamarqueña para realizar una presentación para que se cambie la programación de la 11era y última fecha del Torneo Anual de Primera División A.

Tesorieri, en concreto, solicita que su partido frente a Rivadavia de Huillapima se juegue en simultáneo con el partido entre San Lorenzo e Independiente de la Capital.

Cabe acotar que Tesorieri fue programado para el viernes a las 16.00 en cancha de Independiente de la Capital, mientras que San Lorenzo fue programado para el domingo en el estadio Malvinas Argentinas.

Tanto San Lorenzo como Tesorieri son los únicos dos equipos que llegan a la última fecha con chances de ser campeón del Torneo Anual de Primera A.

De acuerdo a lo señalado por la dirigencia del “Alemán”, se “sienten en desigualdad por no estar definiendo el campeonato el mismo día y a la misma hora de San Lorenzo”, aduciendo que la programación los “perjudica”.

Programación

Viernes

Cancha Independiente

16: Rivadavia vs. Tesorieri

Cancha Sarmiento

16: Chacarita vs. Defensores del Norte

Malvinas Argentinas

14: Salta Central vs. Juventud Unida

16: Ferrocarriles vs. Villa Cubas

Sábado

Malvinas Argentinas

14: San Martín vs. Fiel

16: Policial vs. Vélez

Domingo

Malvinas Argentinas

14: Sarmiento vs. Independiente (H)

16: San Lorenzo vs. Independiente (C)

Fuente: El Chasqui Digital