BOXEO. LA VELADA IRÁ DESDE LAS 20.50

Pablo Corzo defenderá el Supermediano Fedelatin AMB y Gabriel Corzo buscará el Superwelter Latino OMB.

Con dos títulos profesionales en disputa, hoy –a las 20.50- se concretará el festival “Furia en el Norte” en el Polideportivo “Fray Mamerto Esquiú”. Con auspicio del Gobierno de la Provincia y transmisión de TyC Sports Play y TyC Sports, la cartelera tendrá como fondo las presentaciones de los hermanos Pablo “Pacman” (11-0 con 1 Ko) y Gabriel “El Terrible” Corzo (16-0 con 3 Ko), ambos preparados por el DT Joel Corzo y del gimnasio “Elvis Boxing”, que combatirán por sendos títulos internacionales.

“Pacman”, en la ocasión, realizará la segunda defensa del título Supermediano Fedelatin AMB frente al tucumano Facundo “Paco” Galovar (14-7-2 con 9 Ko), en duelo a diez asaltos.

“Pacman”, que también es titular Latino Supermediano Plata CMB y Fedelatin Plata Crucero CMB, viene de derrotar al colombiano Alexi Rivera por KOT3 en junio de este año en Santa Fe, en la primera exposición.

El título lo obtuvo por KOT3 ante el ecuatoriano Roger Guerrero en marzo de este año en el Luna Park (Buenos Aires).

Mientras que Gabriel, que es campeón Welter Fedebol AMB, buscará conseguir el título Latino OMB Superwelter al cruzarse con el chubutense Walter “Pachu” Castillo (15-6 con 3 Ko), en pelea de semifondo.

El mayor de los Corzo llega con una victoria sobre el bonaerense Juan Lucero por KOT3 en San Lorenzo (Santa Fe) el 13 de mayo último, en su anterior presentación.

Otros combates

La velada tendrá de complemento las presencias de los locales Darío “El Tigre” Nieva (2-2 con 1 Ko), Alexis “Fenómeno” Apaza (1-0’), Ailén “La Monita” Romero (debutante) y Katy “La Barby de Acero” Nieva (2-4).

Nieva, en Mediano, chocará ante el tucumano Samuel “Diamante” López (0-3), a cuatro asaltos de duración. Apaza, a su vez, combatirá con el mendocino Luciano Chacón (1-0 con 1 Ko), en Mosca.

Y en duelo local, en Superpluma, se medirán Ailén “La Monita” Romero y Katy “La Barby de Acero” Nieva a cuatro capítulos.

Cabe señalar que durante el pesaje oficial hubo un cruce e intercambio de golpes entre el DT de Galovar y Gabriel Corzo, que por suerte no pasó a mayores.

Amateurs

El festival dará comienzo con tres luchas amateurs con púgiles locales donde se destaca la presencia del campeón Provincial Agustín “Pibe de Oro” Navarro, entre otros.

El evento tiene como promotor a Osvaldo Rivero (O.R. Promotions) y contará con la presencia de autoridades de la Federación Argentina de Box (FAB) y de la Federación Catamarqueña de Boxeo.

Cabe señalar que las entradas tendrán un costo de $ 500 populares anticipadas y $ 800 populares en el festival y $ 1.000 ring side anticipado y $ 1.500 en el evento.

LA CARTELERA

PROFESIONALES

Cat. Supermediano. Por título Fedelatin AMB.

Pablo “Pacman” Corzo (76,200 Kg.) vs. Facundo “Paco” Galovar (76,200 Kg., Tucumán),

Cat. Superwelter. Por título Latino OMB

Gabriel “El Terrible” Corzo (69,800 Kg.) vs. Walter “Pachu” Castillo (69,300 Kg., Chubut).

Cat. Mediano

Darío “El Tigre” Nieva (71,500 Kg.) vs. Samuel “Diamante” López (72,100 Kg., Tucumán).

Cat. Mosca

Alexis “Fenómeno” Apaza (50,800 Kg.) vs. Luciano Chacón (49,500 Kg., Mendoza).

Cat. Superpluma

Ailén “La Monita” Romero (58,800 Kg.) vs. Katy “La Barby de Acero” Nieva (58,800 Kg.).

AMATEURS

Cat. hasta 60 Kg.: Agustín “Pibe de Oro” Navarro (DT Ramón Navarro) vs. Nahuel “Picante” Vega (DT Joel Corzo).

Cat. hasta 60 Kg.: Agustín Assante (DT Raúl Figueroa) vs. Agustín “Percha” Herrera (DT José Sánchez).

Cat. hasta 64 Kg.: Lucas “Bombardero” Cativa (DT Darío López) vs. Gustavo “Monaguillo” Nieva (DT Julio Apaza).

Programación

18-Arriban boxeadores amateurs en el Polideportivo “FME”.

18.15-Pesaje de boxeadores amateurs.

19-Inician combates amateurs:

Lucas “Bombardero” Cativa vs. Gustavo “Monaguillo” Nieva; Agustín Assante vs. Agustín “Percha” Herrera y Agustín “Pibe de Oro” Navarro vs. Nahuel “Picante” Vega.

20-15- Ring vacío.

Televisación “Boxeo de Primera”.

20.45-Aire de Boxeo de Primera en TyC Sports Play.

20.50-Ailén “Monita” Romero vs. Katy “Barby de Acero” Nieva 4×2 (en vivo).

A continuación: Darío “Tigre” Nieva vs. Samuel “Diamante” López 4×3 (en vivo).

21.45-Ring vacío.

22-Aire Boxeo de Primera en TV.

22.05-Alexis “Fenómeno” Apaza vs. Luciano Chacón 4×3 (vivo).

A continuación: Gabriel “Terrible” Corzo vs. Walter “Pachu” Castillo 10×3 (vivo).

A continuación: Pablo” Pacman” Corzo vs. Facundo “Paco” Galovar 10×3 (vivo), con “Tarjeta de la Gente”. La pelea va por el título Supermediano Fedelatin AMB.

Fuente: El Chasqui Digital