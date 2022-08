COPA LIBERTADORES

Con una sólida tarea defensiva, Estudiantes de La Plata igualó ayer 0 a 0 de visitante con Athlético Paranaense de Brasil, en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022.

El cotejo se jugó en el estadio Arena da Baixada, en Curitiba, y el “Pincharrata” fue favorecido por el VAR que no sancionó un penal por una mano dentro del área en la etapa inicial.

La revancha se jugará dentro de una semana en La Plata.

Central, eliminado

Rosario Central, comandado por el DT Carlos Tevez, quedó eliminado de la Copa Argentina al caer 4-2 por penales tras igualar 1-1 con Quilmes, que milita en la Primera Nacional, en tiempo reglamentario por los 16avos. de final.

El “Cervecero” se puso en ventaja con un gol de Federico González a los 43′, y en el complemento, el elenco de Tevez igualó a los 86′ con gol del arquero Servio de penal.

Ahora, el “Cervecero” se medirá en los octavos de final con Deportivo Madryn, que viene de eliminar a Tigre.

Por la Liga

Hoy se abre la 12da. fecha de la Liga Profesional de fútbol, con estos compromisos: 19-Gimnasia vs. Godoy Cruz; 21.30-Banfield vs. Patronato; y 21.30-Sarmiento vs. Lanús.

Fuente: El Chasqui Digital