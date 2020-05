La Unión Tranviarios Automotor (UTA) decidió continuar con el paro de colectivos en todo el país hasta que los trabajadores perciban la totalidad de los salarios adeudados de abril.

Desde la UTA Nacional emitieron un fuerte comunicado, donde anticipan el endurecimiento de las medidas ante la falta de respuestas del sector empresarial a los reclamos. Recordemos que, en el caso Catamarca, el viernes pasado, la Provincia transfirió su parte del subsidio, fondos que son insuficientes para completar el total de los haberes que las empresas deben abonar a los trabajadores.

La semana se inicia con la medida de fuerza en pie y a la espera que Nación destrabe este conflicto, pues tal como lo viene sosteniendo Juan Vergara desde UTA Catamarca-La Rioja, el paro se levanta con el salario completo transferido a los choferes.

Responsabilidades

En tanto, el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor apoya plenamente las decisiones de las Comisiones Directivas Seccionales, en relación a las acciones relativas al cese de actividades para todo el interior del país, ante la falta de pago de salarios.

La entidad gremial, a nivel nacional, sostiene: “Se sigue incumpliendo con el pago a los trabajadores y requerimos, tanto a los empresarios como al Gobierno, la inmediata solución de esta cuestión que ya es insostenible”.

Luego y según lo indicado en el comunicado, UTA nacional refiere: “Empresarios y Gobierno son los responsables de encontrar soluciones y explicarles a los trabajadores por qué no se les abona su salario, cuando son reconocidos por la población en general como los primeros en la línea de fuego de la pandemia, que son quienes transportan al personal esencial a los centros de salud, fábricas y demás actividades y establecimientos prioritarios. ¿Cómo sobreviven el trabajador y su familia sin dinero para comprar alimentos, pagar un alquiler y los servicios si no se percibe el salario?”.

Alcance nacional

La protesta se lleva a cabo en todo el país, a excepción de la provincia de San Juan, Salta Capital, cinco ciudades de la provincia de Buenos Aires y el AMBA.

A siete días del inicio del plan de lucha, el escenario no se modificó y no hay solución a la vista. Mientras el gremio está decidido en no levantar la medida, se espera una salida al conflicto este miércoles, en una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que reunirá a empresarios, Gobierno y sindicato.

Crisis

El sector, que atraviesa una crisis cíclica, recibió el golpe menos esperado con la pandemia.

El aislamiento social y obligatorio dispuesto por Nación, provocó que la demanda de pasajeros cayera un 90 por ciento. Incluso, en el mejor de los casos, podría funcionar en un 60 por ciento de su capacidad; exigencia del Gobierno que tiene como objetivo mantener el distanciamiento en el interior de los coches.