Un grupo de docentes envió una nota firmada a El Esquiú.com, en donde claramente

se oponen a la reforma educativa en este contexto de pandemia.

Mediante el texto expresan: “Conforme surge de la reunión llevada a cabo por

autoridades gubernamentales y representantes gremiales el día 29 de abril, en donde

se habrían abordado temas de trascendental importancia para la comunidad

educativa catamarqueña y comunicada de manera informal, con absoluta liviandad

por el señor gobernador. Estaríamos en presencia de una inminente reforma

educativa que en tiempos de pandemia, es decir de una situación de inseguridad

jurídica ante la imposibilidad fáctica de reunirnos para intentar defendernos, nos pone

en alerta acrecentando la angustia que padecemos ante tiempos extraordinarios y

difíciles que nos toca vivir como nunca antes”.

En esa línea agregan: “En sus manifestaciones expresó puntualmente la necesidad

de reformar el estatuto docente, nuestra ley madre que nos ha protegido hasta el día

de hoy de tantos intentos de avasallamientos de derechos por el poder de turno”.

“No negamos la necesidad de adecuar la ley al plexo normativo que nos rige en

diferentes materias, sin embargo consideramos que no es el momento oportuno para

avanzar en tan importante tratamiento”, señalan.

Además, los docentes afirman que “nos afecta sobremanera el habernos enterado

así de que el año entrante los docentes deberemos asistir a una sola escuela para

trabajar, la de nuestro barrio, y los alumnos deberán concurrir a la más cercana a su

domicilio”.

“Quizás en su apurada alocución no reparó en ello y en los derechos

constitucionalmente amparados que se estarían vulnerando gravemente”, apuntan.

Asimismo aseguran: “En la actualidad, si la vocación del alumno es ser ingeniero o

arquitecto puede elegir libremente asistir a la escuela técnica. Sin embargo, si la idea

del gobernador prosperase serán arquitectos o ingenieros solo aquellos que vivan en

las inmediaciones de dicha escuela, o tal vez exista una solapada intención de

achicar los gastos que ocasiona el boleto estudiantil gratuito que hasta hoy permite a

los alumnos trasladarse a la escuela libremente elegida”.

Por último, los docentes en la nota indican que “podríamos entender estos yerros del

alto mandatario desde una mirada generosa y contemplativa hacia quien debe

atender en innumerables áreas las necesidades de toda una provincia y en un

contexto como el que nos ocupa. Sin embargo, lo que no podemos comprender ni

aceptar es el silencio de los representantes gremiales especializados en la temática

que no han objetado estas peligrosas manifestaciones”.

