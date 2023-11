El próximo 21 de noviembre está anunciada una nueva reunión entre los gremios

estatales y el Gobierno de Catamarca a los fines de definir una nueva

recomposición salarial para los trabajadores de la Administración Pública

Provincial.

Claudia Espeche, secretaria general de la Unión de Personal Civil de la Nación

(UPCN), manifestó sobre el próximo encuentro con la Provincia, que tuvieron

reuniones con los delegados y que si bien hay un petitorio, no le gusta adelantarlo,

porque “se crean expectativas que después por ahí no se concretan y es muy

difícil para todos”. No obstante, aclaró que “estos 200 mil quedaron muy por debajo

de las expectativas y las necesidades de la gente”.

“Sí o sí vamos a ir prácticamente con noviembre y diciembre para hablar de un

porcentaje: primero y principal, que los últimos 45 mil que tenemos de bono sigan,

continúen por fuera de lo que podamos arreglar el 21 (de noviembre), pero

hablamos de porcentajes de más del 30% para ver. Son números, pero hay que

conversar. No voy a negar que tenemos un número como piso, pero hay que

esperar un poquito”.

Consultada sobre si este porcentaje será solicitado en una o dos cuotas, Espeche

expresó: “Tenemos dos meses, nosotros nos vamos a reunir el 21 para poder

cobrar (sic) algún porcentaje con noviembre, pues va a estar muy ajustada la

liquidación. Pero tenemos el compromiso del Gobierno de que con noviembre

vamos a tener un aumento y de ahí ver diciembre. Vamos a ver si lo cerramos

ahora o seguimos esperando. El domingo será un antes y un después. Son las

expectativas nuestras en la provincia y a nivel gremial es lo que tenemos

pensado”.