El gobernador Raúl Jalil, en los últimos días de campaña, remarcó que Javier Milei

no respeta la Constitución Nacional ni el medio ambiente y redobla sus esfuerzos

sobre todo en el interior y el oeste catamarqueño. En diálogo con AM 710, evitó

hablar mal de algunos gobernadores que según señaló el entrevistador “trabajan a

media máquina”.

“Estoy pidiendo el voto a la gente. Estuve en Pomán, en el oeste y en el este.

Estamos comparando una persona preparada, con mucha firmeza, con alguien

que lo que propone no respeta la Constitución Nacional, la coparticipación ni el

cuidado al medio ambiente. Son dos proyectos distintos, uno atrasa 100 años y el

nuestro tiene futuro. El Estado tiene que estar presente”, sostuvo el mandatario

provincial.

Al ser consultado sobre cómo cree que votarán los gobernadores que no son

peronistas, respondió: “Lo que veo es transversal, la gente observa una nueva

elección entre Milei sí o Milei no. Dimos un gran paso en el debate, pero no hemos

ganado, es una elección muy difícil, tenemos que trabajar todos. Sabemos y

comprendemos los problemas de la inflación”.

Durante el día de ayer, el Gobernador estuvo en el camino a El Tolar con los

caciques de la zona (Asampay y Chistin), recorriendo los 12 km de apertura de la

traza que se han realizado hasta el momento.

Además, según comentaron desde Gobierno, las comunidades expresaron el

acompañamiento a Sergio Massa destacando su mirada federal.