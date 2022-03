El 24 de abril es la fecha fijada por el PRO Catamarca para llevar a cabo la

renovación de las autoridades partidarias. Por ello, en la jornada del

sábado se cerró la inscripción de las listas, aunque la Junta Electoral había

extendido el plazo hasta ayer para que una de las inscriptas subsanara las

observaciones realizadas.

Dentro del proceso electoral, el pasado sábado se presentaron ante la

Junta Electoral del PRO dos listas: Cambiando Juntos, que lleva al

diputado mandato cumplido Carlos Molina como presidente y a Natalia

Saseta como vicepresidente; como oposición a esta lista se presentó la

liderada por Claudia Moreno, que se denominaba Raíces Republicanas.

Presentadas las listas, la Junta Electoral -presidida por Franco Ocaranzarealizó algunas observaciones respecto a Raíces Republicanas y

Cambiando Juntos, por lo que decidió extender el plazo para que estas

observaciones se puedan subsanar y así participen del proceso electoral

interno.

Este plazo, según se conoció, vencía las 17.00 de ayer. Pasado el tiempo

previsto, la Junta Electoral emitió, pasadas las 20, la resolución N° 04. En

ella señala que en las últimas horas del 26 de marzo ambas listas se

presentaron y se mandaron a emendar algunas correcciones.

Asimismo, mencionan que en el edicto para presentar las listas se solicita

que toda documentación en el marco del proceso electoral se envíe en

PDF del escaneo de las hojas físicas suscriptas por los peticionantes. A la

hora de la presentación de los candidatos, además, debe ir la

documentación respectiva de los integrantes de la nómina y de la

aceptación del cargo.

Seguidamente, la Junta Electoral advierte violación a lo dispuesto, pues las

firmas inscriptas en la documentación de Raíces Repúblicas “eran una

incrustación de imagen digital de firmas de dos ciudadanos no afiliados al

partido”. Las firmas debían ser manuscritas.

Ante esto refieren que en el caso de Cambiando Juntos, se les advirtió de

lo defectuoso de la presentación, pero fue “inmediatamente” subsanada.

En el caso del otro sector, luego de haber transcurrido el plazo previsto, la

Junta Electoral resolvió “tener por no presentado en tiempo y debida forma

la lista de candidato de Raíces Republicas N° 50, color celeste y blanco.

Fuentes consultadas señalaron que si bien la Junta Electoral local emitió la

resolución, el sector que no se oficializó podría recurrir a la Junta Electoral

Nacional del PRO.

“Buen diálogo”

Carlos Molina, candidato a presidente del PRO, en diálogo con El

Esquiú.com sostuvo que dentro de su armado está representado más del

80% del partido, con presencia en toda la provincia y con la participación

de un 40% de gente nueva.

Si le toca conducir el PRO Catamarca, comentó, todos los departamentos

tendrán los comités definidos, por lo que era fundamental “normalizar” el

partido.

Asimismo, Molina dijo que tiene “buen diálogo” con todos los actores del

PRO Catamarca, pero que está trabajando para ir a un proceso interno que

a su entender “sería muy bueno y que genera una movilización del

partido”, aunque consideró que se debe cumplir con las cuestiones

procesales electorales, que “no pueden ser dejadas de lado, sino

cualquiera haría lo que quisiera”.

