La artista estadounidense sigue rompiendo récords a nivel mundial y “So Long, London” se suma a la lista de singles en romper este número de streams.

The Tortured Poets Departament: The Anthology, editado en abril del 2024, no para de batir marcas. El single “So Long, London” llegó a las 300 millones de reproducciones, sumándose a la lista de “Fortnight” (ft. Post Malone), “Down Bad”, “Guilty as Sin?”, “Who’s Afraid of Little Old Me?” y “I Can Do It With a Broken Heart”. Estos se agregan a la larga lista de 97 canciones en romper esta barrera de streams.

Además, el disco fue el primero en la historia de Spotify en alcanzar las 300 millones de reproducciones en un día. La cantante estadounidense fue la más escuchada en el 2024 en la plataforma a nivel mundial por segundo año consecutivo, sumado a que se coronó como el más escuchado a nivel global.