La organización de la 55ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho dio a conocer la conformación del jurado que elegirá el mejor Poncho y a las mejores artesanías para los rubros metal, piedra, fibra vegetal, cuero, fibras animales, arcilla, madera – caña – calabaza, asta y hueso y rubro fusión, en el marco de la tradicional muestra artesanal del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca.

El jurado de la premiación de artesanías estará integrado por la artesana textil Mónica Rita del Valle Reynoso; por el artesano especializado en cestería, Lorenzo Reyes; el orfebre David Correa; la artista visual y licenciada en Artes Plásticas Carolina del Valle Paradela; y el arqueólogo y doctor en Ciencias Naturales Néstor Kriscautzky. Cada uno cuenta con una destacada trayectoria en sus respectivas disciplinas, vinculadas al desarrollo, la preservación y la promoción del patrimonio cultural y artesanal.

Durante su tarea, el jurado evaluará las piezas presentadas en los rubros metal, fibra vegetal, piedra, cuero, fibra de vicuña, lana de oveja, fibra de llama, arcilla, asta y hueso, madera, caña y calabaza, vidrio, otros materiales, instrumentos musicales y joyería. Además, tendrá a su cargo la elección del Mejor Poncho, que recibirá el Premio Adquisición, y otorgará las distinciones especiales al Estímulo Joven Catamarqueño, Mejor Stand y Trayectoria Artesano Catamarqueño.

Por su parte, el jurado de Poncho Diseño estará conformado por Noelia Zurita Perea, profesora en Artes Visuales y Técnica en Gestión Sociocultural, María Celeste Marcolli, arquitecta y Federico Scaltritti, diseñador industrial. Los tres profesionales aportarán una mirada especializada sobre las propuestas que integran este espacio, donde convergen la innovación, el diseño contemporáneo y las técnicas y materiales tradicionales.

En esta categoría se premiarán el Producto Creativo, el Producto Innovador y el Mejor Stand, además de otorgarse una Mención al Producto con Impacto Social/Sostenible, reconocimientos que buscan destacar la originalidad, la innovación y el compromiso del diseño con la identidad y el desarrollo sostenible.

La entrega de premios se llevará a cabo el jueves 23 de julio a las 11hs en el Pabellón de Turismo del Predio Ferial con una ceremonia donde los protagonistas serán los expositores de la fiesta.

Las distinciones que recibirán los ganadores fueron realizadas por el escultor Mariano Desmonteix, los premios toman como inspiración piezas arqueológicas de la provincia y fueron elaborados mediante técnicas de fundición artesanal, combinando materiales como cobre y plata de origen catamarqueño.

Entre las piezas se destacan las peinetas de cobre inspiradas en un peine arqueológico hallado en Hualfín; la estatuilla “María Fernanda Cauterucci”, destinada al rubro Arcilla y basada en una figura de la Cultura Aguada hallada en Los Ángeles, Capayán; la distinción “Néstor David Lagoria” para el rubro Madera, Caña y Calabaza; y el Premio Adquisición al Mejor Poncho Catamarqueño, realizado en plata y también inspirado en una peineta arqueológica de Hualfín. Los premios del sector Poncho Diseño, en tanto, consisten en piezas con una chacana de plata, símbolo andino que representa la unión entre el mundo terrenal y lo trascendente.

Fuente: Datamarca