Organizado por el área de Turismo de la Municipalidad Capital, este martes 14 de julio, de 15 a 17 hs., se realizará un Safari Fotográfico por la zona de La Quebrada, invitación ideal para quienes quieran descubrir biodiversidad escondida en las montañas catamarqueñas.

Además, la experiencia que estará a cargo de Roberto Salinas, reconocido biólogo y Profesor de Botánica, propone conocer la estrecha relación que las antiguas poblaciones y los habitantes actuales han mantenido con algunas especies a lo largo del tiempo.

“El conocimiento de estas especies permite comprender cómo las sociedades prehispánicas y las comunidades rurales aprovecharon los recursos vegetales de manera sustentable, integrando alimentación, medicina, construcción y prácticas culturales con el funcionamiento natural del ecosistema”, indicó el investigador.

El safari iniciará en el Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicado en la Ruta Prov N° 4, km. 4 y ½, a minutos del centro de la ciudad.

Se trata de una actividad de exigencia baja y se recomienda llevar calzado y ropa cómoda, protección solar, agua y frutas. No se necesita llevar ninguna cámara especial, sino cualquier dispositivo que pueda capturar las imágenes y sobre todo las vivencias.

La propuesta que se repetirá el próximo martes 21, es de carácter gratuito, con cupo limitado y requiere inscripción previa al contacto: 383 441-1788

Para conocer más acerca de esta u otras actividades de la Agenda de Julio impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se puede visitar la página web: www.sfvc.tur.ar o las redes sociales: SFVC Turismo.

Fuente: Datamarca

Artículo anteriorNación monitorea implementación de herramientas estratégicas de vacunación
Artículo siguienteUn jurado integrado por destacados profesionales elegirá las mejores artesanías del Poncho
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor