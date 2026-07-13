Organizado por el área de Turismo de la Municipalidad Capital, este martes 14 de julio, de 15 a 17 hs., se realizará un Safari Fotográfico por la zona de La Quebrada, invitación ideal para quienes quieran descubrir biodiversidad escondida en las montañas catamarqueñas.

Además, la experiencia que estará a cargo de Roberto Salinas, reconocido biólogo y Profesor de Botánica, propone conocer la estrecha relación que las antiguas poblaciones y los habitantes actuales han mantenido con algunas especies a lo largo del tiempo.

“El conocimiento de estas especies permite comprender cómo las sociedades prehispánicas y las comunidades rurales aprovecharon los recursos vegetales de manera sustentable, integrando alimentación, medicina, construcción y prácticas culturales con el funcionamiento natural del ecosistema”, indicó el investigador.

El safari iniciará en el Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicado en la Ruta Prov N° 4, km. 4 y ½, a minutos del centro de la ciudad.

Se trata de una actividad de exigencia baja y se recomienda llevar calzado y ropa cómoda, protección solar, agua y frutas. No se necesita llevar ninguna cámara especial, sino cualquier dispositivo que pueda capturar las imágenes y sobre todo las vivencias.

La propuesta que se repetirá el próximo martes 21, es de carácter gratuito, con cupo limitado y requiere inscripción previa al contacto: 383 441-1788

Para conocer más acerca de esta u otras actividades de la Agenda de Julio impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se puede visitar la página web: www.sfvc.tur.ar o las redes sociales: SFVC Turismo.

Fuente: Datamarca