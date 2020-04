9 abril, 2020 0:32

El jugador de Independiente, Cecilio Domínguez denunció que su hijo fue discriminado luego de que circulara un falso rumor sobre el coronavirus.

El delantero de Independiente, Cecilio Domínguez, fue sometido a un test de dengue luego de padecer síntomas compatibles con la enfermedad. Sin embargo, el pasado 18 de marzo el resultado de serología dio negativo y el jugador continuó con evolución favorable. Tras descansar una semana, el delantero volvió a los entrenamientos del plantel dirigido por Lucas Pusineri, aunque cuando entró el vigor el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” decretado por el Gobierno Nacional para frenar la propagación del coronavirus el paraguayo continuó con la rutina física desde su domicilio hasta que la situación se normalice.

Un jugador denunció que su hijo fue discriminado: ”Mi seño me dijo que tengo coronavirus”

Mientras pasa estos días de cuarentena por el coronavirus aislado en su casa, Cecilio Domínguez brindó una entrevista a Closs Continental donde reveló un complicado episodio que vivió hace días atrás. El jugador denunció que discriminaron a su hijo de cinco años en el jardín. “Sentir ese desprecio fue muy fuerte y feo, pero entiendo a los padres que quieren cuidar a sus hijos”, dijo. Además, contó cómo fue la dolorosa conversación que mantuvo con su pequeño hijo: “Tiene cinco años y cuando llegó a casa se dio cuenta que lo hizo más temprano de lo habitual. Se sentó junto a mí y me dijo: ‘Papá, ¿sabés por qué vine temprano? Porque la maestra dijo que yo tengo coronavirus”.

“Fue algo muy fuerte y muy feo. No lo denuncié porque me pongo en el lugar de todos los padres de niños que van a la escuela. Me puse en su lugar y lo tomé de la mejor manera. Obviamente, hay un virus muy fuerte que está pegando en el mundo y seguramente nadie va querer que su hijo tenga ni contagie a nadie. Lo entiendo”. El jugador añadió que en ese momento se hizo el estudio que descartó coronavirus y dengue. “Llevé los resultados a la escuela y al country y todos se tranquilizaron”, concluyó Domínguez.

Fuente: Infobae

