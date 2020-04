''Son nuestros héroes, no aflojen'': las emotivas palabras de un paciente de coronavirus a los médicos

9 abril, 2020 0:33

En el programa Polémica en el Bar, Matías Loraschi, un infectado con coronavirus, compartió una emotiva carta que escribió para el personal médico.

Matías Loraschi es uno de los 1795 infectados de coronavirus que hay hoy en día en el país. En diálogo con Mariano Iúdica y Fernando Iúdica, director del Hospital Universitario Austral, compartió el relato de sus vivencias como paciente de COVID-19.

”Estoy acá hace 15 días. Fui hasta el hospital, me hicieron un test y me dio positivo. No viajé a ningún lado, solo me fui a la Costa porque tenía que trabajar entre el 14 y el 15 de marzo. Después empecé a tener algunos síntomas de fiebre y cansancio”, relató Loraschi.

”Gracias a los enfermeros y a todas las enfermeras que me contuvieron pude salir adelante. La familia y amigos estuvieron muy pendientes de mi estado de salud. Acá adentro uno se pone muy sensible”, reconoció el paciente de coronavirus.

En relación a la carta, indicó que fue en agradecimiento ”a cocineras, auxiliares, personal de limpieza. Todos los que nos dan una atención increíble y a los médicos que por estar muy expuestos nos llaman por teléfono todos los días”.

La carta completa

”Les queremos agradecer a todos. Personal de enfermería, cocina, limpieza, auxiliares, laboratorio y quizás nos olvidemos de alguien. Sin ustedes no hubiera sido posible mantenernos con buenas condiciones”, comenzó su carta.

”Nos cuidan, nos contienen, sufren y sufren por nosotros. Es muy importante todo lo que hacen para nosotros. Sabemos todo el riesgo que asumen atendiéndonos siendo COVID-19 positivo. Sentimos todo lo que hacen, sentimos que son nuestros ‘ángeles de la guarda”’, continuó.

”Sabemos que exponen a sus familias teniendo contacto con nosotros. El aislamiento para nosotros es muy difícil: no vemos hijos, amigos ni padres y sabemos el sacrificio que hacen. Sigan así, renueven fuerzas, no están solos”, agregó.

”Tengan plena seguridad de que están haciendo muy bien las cosas. Son nuestros héroes. No aflojen, dependemos de ustedes ¡Gracias totales!”, cerró su emotiva carta Matías Loraschi, paciente con coronavirus.

