OVH, proveedor mundial de servicios de Internet, está viviendo una caída global que está afectando a muchas de las páginas web que funcionan con esta compañía internacional.

El propio fundador y presidente, Octave Klaba, ha compartido en su cuenta de Twitter que “tras un error humano” durante la reconfiguración de la red en uno de sus centros de datos de Estados Unidos están teniendo “un problema en toda la red troncal” y que van a aislar el data center y “luego arreglar la configuración”.

La interrupción de los servicios se puede apreciar en Downdetector, donde se están registrando múltiples incidencias relacionadas con este proveedor de servicios que ha dejado algunas páginas web inaccesibles, incluida la suya propia y la que ofrece el estado de sus servidores.

Según habían compartido en la cuenta de Twitter OVH Status Feed, había programado un mantenimiento hasta las 10:30 hora peninsular española para mejorar sus routers, si bien se aseguraba que no se esperaba “ningún impacto” para los usuarios y que “el dispositivo se aislaría antes del cambio”. No obstante, en la práctica no ha sido así.

Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone. Nous allons isoler le DC VH puis fixer la conf. https://t.co/kDakq7FGBO — Octave Klaba (@olesovhcom) October 13, 2021

Klaba ha añadido en un hilo que, en los últimos días, “la intensidad de los ataques DDoS ha aumentado significativamente” y que por ello han decidido aumentar su capacidad “de procesamiento DDoS agregando nuevas infraestructuras” en el centro de datos afectado. “Una mala configuración del enrutador provocó la falla de la red”, lamenta el presidente de OVH.

OVH es una empresa francesa que ofrece alojamiento web y computación en la nube -servicios cloud– en sus data centers. El pasado mes de marzo ocupó muchas portadas tras vivir un incendio que destruyó parte de su centro de datos en Estrasburgo, uno de los servidores más importantes de Europa. Aquel incidente afectó también a miles de usuarios.

En esta ocasión no ha sido el fuego, sino un fallo del propio personal, lo que ha provocado el apagón mundial de Internet. Según parece, el mantenimiento programado no ha ido como se esperaba y la compañía está registrando miles de incidencias.

