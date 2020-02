La referente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Adriana Vega Cativa dijo

que esperan el inicio de la paritaria y que plantearán un 40% de aumento salarial.

“Recibimos una invitación y estamos con la expectativa de que sea un inicio de

paritaria, a nosotros cuando nos convocan, nos convocan para una reunión

informativa. Ayer estuvimos en el salón de acuerdos en donde se hizo el lanzamiento

de la tarjeta “Mi Catamarca” y el señor gobernador pidió a las entidades gremiales

paciencia con respecto a la convocatoria”, expresó.

En esa línea, agregó: “Nosotros no queremos que esto se siga dilatando por cuanto

nosotros estamos con una cláusula gatillo que llega hasta el mes de diciembre para

cobrar en enero, que hemos cobrado inferior a lo que correspondía porque se

adelantaron en la liquidación y estamos con un 0,94 por debajo del punto índice de

inflación. Entonces son cuestiones que a nosotros nos apremian y que nos tiene

sumamente preocupados”.

En cuanto a un pedido de aumento salarial, indicó que al igual que el gremio Suteca

“tenemos un estimativo de un 40% porque entendemos que el sueldo básico debe

superar los 38 mil pesos, que es lo que establece la canasta básica familiar para no

estar en estado de pobreza. A nivel nacional ya lo planteó la UDA para que se

mantenga un nivel de consumo”.

Por otra parte, Vega Cativa señaló: “Además, tenemos lo que es la paritaria

pedagógica-académica que tiene una repercusión y una influencia muy fuerte.

Nosotros tenemos un pliego de reivindicaciones en donde se apunta a todo lo que

tiene que ver con lo académico, con lo pedagógico, con la infraestructura edilicia,

mobiliarios, la falta de personal, el abandono de los anexos”.

“Es decir, hay una serie de temas y hay cuestiones que tienen que ver con temas de

vieja data que no han sido resueltos como el caso de las horas de los maestros

especiales, si es hora cátedra u hora reloj. La legislación dice una cosa pero la

aplicación y el modo de implementarlo es otra, entonces se están avasallando

derechos y queremos que esta gestión rectifique esas cuestiones”, apuntó.