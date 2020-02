Se realizó el lanzamiento oficial del reempadronamiento del Boleto Estudiantil

Gratuito (BEG), que beneficiará a alumnos de la provincia de Catamarca.

El acto se desarrolló en el nuevo Centro de Atención de la Tarjeta SUBE, que está

ubicado sobre calle Salta esquina Esquiú.

En la oportunidad, la directora de Transporte de la Provincia, Andrea Álvarez explicó

que quienes hayan recibido el beneficio anteriormente y aquellos que desean hacerlo

a partir de este año, deberán reempadronarse sin excepción.

Cabe señalar que, los trámites, se pueden realizar en el Centro de Atención de la

Tarjeta SUBE, a partir del próximo lunes.

“Podrán acercarse todos los beneficiarios. Toda la gente que ya tenía el beneficio, se

tiene que acercar de nuevo porque vamos a hacer el reempadronamiento desde

cero, iniciando este nuevo año. Se acercan por las oficinas, la gente acá del equipo

de la SUBE les va a informar toda la serie de requisitos”, aseguró.

En cuanto a los cambios que se implementan este año, indicó: “Una de las ventajas

que vamos a tener este año, es que empezamos el reempadronamiento antes del

inicio escolar. Siempre se iniciaba con el periodo escolar por el pedido del certificado

de alumno regular. Como eso lo empiezan a entregar cuando comienzan las clases

en cada establecimiento, ahora les damos la opción de que el alumno pueda traer la

libreta del año 2019, que ha cursado y a su vez, la constancia de inscripción de este

año. Con eso, nosotros nos avalamos de que son alumnos”.

Álvarez, además, destacó que en primera instancia el reempadronamiento iniciará

con los alumnos de Sala de 5 años, de escuelas primarias y secundarias.

En tanto que, los terciarios y universitarios, podrán inscribirse o reinscribirse desde

abril. El BEG es un beneficio destinado a aquellos estudiantes que viven a más de 12

cuadras del establecimiento educativo al que asisten.

Antecedente

En 2019, el Boleto Estudiantil Gratuito alcanzó alrededor de 33 mil usuarios del

servicio de transporte público de pasajeros.

Inversión

Consultada por la inversión que hará el Gobierno de la Provincia en el Boleto

Estudiantil Gratuito, Álvarez señaló que se destinarán aproximadamente 146 millones

de pesos en este año. Estiman que cada mes demandará 14 millones.

Sede

Ayer, se oficializó el traslado de las oficinas del Centro de Atención de la Tarjeta

SUBE que funcionaban en La Terminal.

En el lugar se podrán realizar todos los trámites de activación de beneficios de tarifas

nacionales.

El horario de atención de las oficinas será de lunes a viernes de 7.30 a 12.30.

“La gente se puede acercar a las oficinas para retirar el listado de requisitos”, finalizó

Álvarez.

Requisitos

1) Último DNI original y copia del alumno, padre, madre y/o tutores.

2) Constancia de alumno regular original, los alumnos menores de 18 años, podrán

presentar hasta el 28 de febrero de 2020 certificado de inscripción o boletín de

calificaciones original y copia del ciclo lectivo 2019, esta documentación es válida por

un periodo de 60 días, hasta que presenten la correspondiente constancia de alumno

regular, caso contrario se le dará de baja el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito.

3) Los alumnos que en cuyo DNI o certificado de residencia no figure el domicilio

claramente, indique lote, manzana, calle pública, que indique solo el barrio, etc.,

deberán presentar boleta de agua, Rentas o boleta de impuesto inmobiliario

municipal donde se detalle la Matrícula Catastral, corroborando de esta manera que

concurre a un establecimiento educativo a más de 12 cuadras de donde vive.

4) Los alumnos de todos los niveles deberán presentar recibo de sueldo del núcleo

familiar, que no deberá superar el monto de $40.000 o negativas de Anses en el caso

de no percibir ningún haber o beneficio.

5) En caso de que los padres de los alumnos menores de edad se encuentren

divorciados deberán presentar fotocopia de la sentencia y en caso de que estén

separados de hecho, presentarán certificado de desvinculación o exposición policial

en la cual indique que el tutor a cargo percibe o no alguna ayuda de parte del tutor

desvinculado.

6) En caso de no tener actualizado el domicilio del DNI deberá presentar certificado

de residencia emitido por la Policía de la Provincia.

7) En caso de que el alumno esté a cargo de familiares o tutores, deberá presentar

constancia o certificación de la tenencia y/o cuidado de personas del juzgado

correspondiente.

8) Todos los alumnos de los niveles universitario y terciario podrán iniciar el trámite a

partir del 1 de abril de 2020.

9) El beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito abarca a los niveles: Jardín de infantes

(niños mayores de 5 años), Primario, Secundario, Terciario y Universitario (válido solo

para alumnos que concurran diariamente a clases).

