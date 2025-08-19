Los diputados radicales criticaron la ruptura interna.

El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado en respuesta a la conformación del nuevo bloque liderado por Silvana Carrizo, Tiago Puente, Natalia Herrera y Mamerto Acuña. En el escrito, los legisladores afirmaron que las nuevas autoridades del bloque fueron designadas “por decisión de la mayoría, en un marco de respeto a la democracia interna y a la tradición republicana” de la UCR.

Comunicado completo del Bloque de Diputados de la UCR

«El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical informa que las nuevas autoridades fueron designadas por decisión de la mayoría, en un marco de respeto a la democracia interna y a la tradición republicana de nuestro partido.

Frente a las acusaciones y descalificaciones lanzadas por quienes decidieron apartarse del bloque, queremos ser claros: Catamarca necesita una oposición responsable, con perspectiva social y firmeza institucional, no actitudes infantiles ni vulgares que buscan descalificar para ocultar decisiones tomadas en función de cargos o beneficios personales.

Hoy Raúl Jalil y Javier Milei son lo mismo: dos caras de un modelo que castiga a los catamarqueños y profundiza la desigualdad. Y quienes se fueron eligieron ponerse de ese lado. No le sirven a nadie, y mucho menos a los catamarqueños que esperan del radicalismo un compromiso claro, coherente y honesto.

Nosotros reafirmamos nuestra pertenencia a la UCR, con la convicción de sostener una voz firme y auténtica en la Cámara de Diputados. Como dijo Moisés Lebensohn, a quien reivindicamos como guía:

‘Doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean’.

Ellos no tienen ni doctrina —más allá de los cargos que persiguen— ni conducta, porque no respetan ni toleran la democracia, ni mucho menos a la Unión Cívica Radical.

Con firmeza, reafirmamos nuestro compromiso con Catamarca y con el rol de oposición que los ciudadanos nos encomendaron».