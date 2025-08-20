El Ministerio de Salud de Catamarca ratificó que tomó medidas inmediatas para confirmar la presencia de lotes irregulares en la provincia.

En este sentido, desde el área de Fiscalización de Salud provincial se indicó que se aplicaron los procedimientos establecidos por la ANMAT, que fue el organismo solicitando del retiro del cuestionado analgésico. Al respecto, desde la cartera sanitaria se marcó que como primer paso, se notificó a todos los centros de salud, tanto públicos como privados, que pudieran haber adquirido fentanilo sospechoso, para que lo retiren de circulación hasta que la ANMAT proceda con su investigación.

En este punto Salud volvió a aclarar que el sistema de salud pública no adquirió fentanilo del laboratorio bajo investigación y que informó sobre esto a farmacias, droguerías y centros de salud privados, en cuanto a la necesidad de separar cualquier lote sospechoso.

Durante el operativo, según lo marcado por la cartera sanitaria «se detectó que dos centros de salud privados contaban con lotes del medicamento y que ante esto, se les indicó retirarlos de circulación y esperar que las autoridades nacionales los retiren oficialmente».

Recordemos que el pedido de ANMAT, tanto para Catamarca como para el resto de las jurisdicciones provinciales, fue retirar los lotes de fentanilo HLB/Citrato de fentanilo (0,05 mg/ml, solución inyectable en ampollas de 5 ml). La medida se enmarca en la causa judicial FLP 17371, que tramita el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, a cargo del cuestionado juez Ernesto Kreplak.