Música

La canción es el tercer adelanto del álbum aniversario, «How To Re-Assemble An Atomic Bomb», que se publicará el 22 de noviembre.

U2 compartió “Happiness”, grabada originalmente en 2004 durante las sesiones del álbum How To Dismantle An Atomic Bomb.

[embedded content]

La canción, es una de las 10 pistas del álbum aniversario, How To Re-Assemble An Atomic Bomb, que incluye temas nuevos, inéditos, redescubiertos recientemente en el archivo de la banda. El mes pasado la banda irlandesa adelantó “Country Mile” y “Picture Of You (X + W)”.

“Fue increíble volver a escuchar algunas de estas canciones que tocamos como banda; nos gustan mucho, son como tus amigos. Sientes que no hace falta que pase mucho más. Todo está ahí”, declaró Adam Clayton en una entrevista que dio junto a The Edge donde adelantaron el single.

How To Dismantle An Atomic Bomb (Re-Assemble Edition), que incluye How To Dismantle An Atomic Bomb y How To Re-Assemble An Atomic Bomb, estará disponible como un lanzamiento digital dual el 22 de noviembre para conmemorar el 20° aniversario del álbum ganador de ocho premios Grammy.