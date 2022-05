Música

Joseph ha declarado en una nueva entrevista que se le invitó a contribuir con una canción para la secuela de Top Gun de 1986, Top Gun: Maverick. El cantante de Twenty One Pilots ha afirmado que le pidieron que escribiera una canción para la película antes de que la estrella y productor Tom Cruise rescindiera la oferta.

“Estaba trabajando con la persona encargada de la colocación de la música para la nueva Top Gun en la composición de una nueva canción para ellos y entonces creo que Tom Cruise llegó y despidió a todo el mundo”, dijo Joseph a la estación de radio californiana KROQ.

Según Joseph, no había empezado a trabajar en el proyecto cuando Cruise supuestamente lo abandonó. Añadió que su aportación se vio probablemente afectada por los cambios realizados en la película a raíz de la pandemia de COVID.

“Me trajeron para mostrarme algunas escenas y cosas, y en realidad no creo que empezara a escribir”, dijo Joseph. “En realidad, fue bastante pronto después de que me trajeran para mostrarme partes de la película de lo que estaban buscando y esas cosas, entonces como que recibí la noticia de que había un intercambio al por mayor”.

Un representante de Tom Cruise aún no ha respondido a la solicitud de MusicNews para comentar las afirmaciones de Joseph.

Top Gun: Maverick, protagonizada por Miles Teller, Jennifer Connelly y Jon Hamm ,junto a Cruise en el papel principal, se estrenará en los cines del Reino Unido y Estados Unidos el 27 de mayo.

La banda sonora incluye canciones originales de Lady Gaga y OneRepublic, y una versión en vivo de Teller interpretando “Great Balls of Fire” de Jerry Lee Lewis.

Por otra parte, Twenty One Pilots ha anunciado los detalles de una nueva “experiencia cinematográfica” que llegará a la gran pantalla a finales de este mes.

Durante una sola noche, el 19 de mayo, la banda proyectará una versión ampliada de su actuación en vivo del 2021, que documenta el lanzamiento de su reciente LP “Scaled And Icy”.

theaters across the globe having been picking up our feature. we are now at 70 countries showing this thing. it all happens later this month, one night only on may 19th. find the full list of theaters at https://t.co/TfCVuejrX3 pic.twitter.com/TYXHg88EbK

— twenty one pilots (@twentyonepilots) May 10, 2022