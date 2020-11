Tuvo parto por cesárea y los médicos le dejaron un objeto adentro

5 noviembre, 2020 18:22

Ocurrió en Linares, Chile. Una joven que había ido a que le practiquen la cesárea por el parto descubrió que le dejaron un apósito dentro de su cuerpo.

El dolor parece no tener fin para esta joven chilena. Tras haber dado a luz a su segundo hijo, descubrió que había algo dentro suyo que le causaba mucho dolor. Cuando recurrió al hospital no pudo creer lo que tenía, un apósito dentro suyo. Al parecer, durante la cesárea que le practicaron, los médicos no se percataron de que le habían introducido el objeto dentro de su panza.

Esta negligencia por parte del personal médico, le viene generando problemas a la joven hace meses y no puede atender a sus hijos, moverse y hacer su vida normal. “Mi mamá me tiene que ayudar en todo. Tengo fe en que me voy a recuperar, pero me da mucha pena e impotencia”, comentó a la cadena TVN, Francisca Vilches, quién es la joven afectada.

De acuerdo a los datos recopilados, la secuencia comenzó con Vilches ingresando al Hospital de Linares con trabajo de parto. Al llegar a la intervención, presentaba problemas en la zona del páncreas (pancreatitis) y con eso, se excusan los médicos diciendo que ese problema es lo que le causa los dolores.

Por el lado del hospital, Francisco Azócar, subdirector de Gestión de la Clínica Hospital de Linares, reconoció la existencia del objeto y confesó habérselo sustraído a Vilches. Sin embargo, esta versión no es creíble por la afectada y su familia. Lejos de encontrar una solución entre ambas partes, la familia de la joven no descarta resolver el tema en la justicia para que se castigue a los responsables.

Fuente: 24horas

