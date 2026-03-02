El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso este lunes por primera vez una lista de cuatro objetivos de la ofensiva que planifica junto a Israel para la operación contra Irán. Además, no descartó enviar fuerzas terrestres.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario justificó el ataque militar lanzado el sábado y aseguró que había aprovechado la “última y mejor oportunidad” para avanzar.

En ese sentido, Trump afirmó que la Operación “Furia Épica” podría extenderse más allá de lo previsto inicialmente. En un primer momento, había estimado que la campaña militar duraría alrededor de cuatro semanas. Sin embargo, hoy aclaró: “Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario, siempre lo haremos y lo hemos hecho desde el principio; proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”.

Y enumeró las metas centrales de la operación: “Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán”. En cuanto al segundo objetivo, dijo que buscan neutralizar el poder naval iraní. “Segundo, estamos aniquilando su Armada”, afirmó.

El tercer punto es impedir el desarrollo nuclear de Teherán: “Estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear”.

Como último punto, el presidente estadounidense apuntó contra la influencia regional iraní. “Estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”, concluyó, en referencia a organizaciones aliadas de Teherán en Medio Oriente como Hezbollah y Hamas.

A su vez, el mandatario republicano habló con CNN y anticipó una inminente intensificación de los bombardeos. “Ni siquiera empezamos a atacarlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La gran ola llegará pronto”, advirtió.

Además, el presidente no descartó el eventual despliegue de fuerzas terrestres en territorio iraní y sostuvo que la conducción política del país es incierta tras la muerte de decenas de funcionarios de la República Islámica, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.