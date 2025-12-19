En una reunión conjunta de las comisiones de Minería y de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro Juan Marchetti (Hacienda) y la secretaria de Gabinete, Luz Soria Seco, expusieron sobre los proyectos vinculados al traspaso de YMAD y la adenda del contrato del Proyecto Fénix. La oposición cuestionó que las respuestas «fueron insuficientes o nulas» ante sus cuestionamientos. Sin embargo, todos obtuvieron dictamen y se convertirán en ley en la sesión del lunes.

Tras el encuentro, Marchetti comentó que «se evacuaron las consultas de los legisladores respecto del funcionamiento del fideicomiso, la continuidad de las obras y la forma de cálculo de las regalías. Sin embargo, en la oposición recriminaron que «no se contestaron todas las preguntas», porque muchas de las que se hicieron sobre el tema YMAD «dijeron que debían explicarlas en YMAD».

Uno de los planteos de la oposición giró en torno a lo que se consideró como un «gran beneficio para la Universidad Nacional de Tucumán». «Nos dijeron que se negoció así porque necesitaban la participación de todos los actores», explicaron. La UNT se quedó con el 40% de la participación en la empresa.

Por otra parte, se hicieron cuestionamientos en torno a la transparencia de los fideicomisos, a lo que el Gobierno aseguró que «próximamente se lanzará un sitio web para que la información sea de acceso público». El diputado oficialista Juan Pablo Sánchez, titular de la comisión de Hacienda, destacó que los proyectos tuvieron despacho favorable, con lo cual serán tratados en la sesión del próximo lunes.