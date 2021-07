Luego de varios meses, ayer retomaron las clases presenciales en la mayoría de

los departamentos de la provincia.

De esta manera, se puso en funcionamiento el sistema bimodal, que incluye la

actividad en las aulas y en la virtualidad y/o en la no presencialidad.

En el transcurso de la mañana y la tarde, se pudo ver a padres y madres junto a sus

hijos en las afueras de las distintas escuelas.

Desde el ministerio de Educación destacaron que vivieron este retorno a la escuela

con alegría y esperan que se pueda sostener la presencialidad.

La supervisora del Nivel Primario, Mónica Díaz, dialogó con El Esquiú.com y se

refirió a la reanudación de las actividades áulicas.

“A nivel docentes, a nivel directivos y papás, estaban muy alegres de poder vivenciar

el reencuentro. Es una actividad que la estaban esperando y ansiando mucho,

porque si bien tuvieron el acompañamiento a través de la virtualidad o de la no

presencialidad con cartillas, el encuentro cara a cara, la explicación de sus docentes,

la contención es fundamental, el tiempo de escucha. Poder contar sus vivencias, sus

necesidades. El apoyo que necesitan y requieren del docente”, aseguró.

Díaz señaló que esto permitirá a los alumnos profundizar en los aprendizajes y poder

compartir. “Cada docente sabe cómo estuvo conectado el alumno en este tiempo de

no presencialidad. Y cuáles son los niños y niñas que necesitan mayor

acompañamiento, mayor fortalecimiento de aprendizaje. También el hecho de trabajar

con un par, con tus compañeros. Les va a ayudar a poder profundizar sus

aprendizajes, a poder aprender con y del otro, y con la guía del docente”, explicó.

En otro pasaje, Díaz remarcó la importancia del apoyo de los padres en el período de

no presencialidad, aunque aclaró que es necesaria la participación del docente en las

aulas.

“Si bien hay que destacar el apoyo de la familia, no todos tenemos la didáctica, la

pedagogía para enseñarles de la manera en que lo puede hacer el profesional

docente. Muchos papás hicieron más de lo que pudieron para sostener el aprendizaje

de sus chicos, pero necesitan la mirada experta del docente en cada una de las

áreas curriculares”, destacó.

Expectativas

Díaz habló sobre las expectativas que tienen con las actividades presenciales. “Ojalá

que la podamos sostener, pero esto depende mucho de la situación epidemiológica

que se está viviendo”, dijo.

Además, detalló que en las escuelas están trabajando con los protocolos sanitarios

para prevenir contagios de Covid-19, como “la concientización del uso del doble

barbijo, el distanciamiento, las medidas de higiene, uso de alcohol, lavado de manos

frecuente, no compartir por más que uno tiene ganas de dar un abrazo. Poder

mantenernos con otra forma de comunicarnos, de saludarnos hasta que esta

pandemia pase”.

Relacionado