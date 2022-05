Los Trabajadores Mineros de Catamarca DENUNCIAMOS AMENAZAS DE MUERTE E INTIMIDACION CON ARMAS DE FUEGO a modo de advertencia ante el cambio de turno del viernes de los trabajadores de la empresa MARA, por lo que pueda pasar ese día.

Una vez más, la justicia no hace nada. Nadie hace nada, ante el grupo de piqueteros (algunos de ellos empleados municipales) auspiciados por el intendente Córdoba y los diputados Páez, Avila y Sosa que hace casi un mes usurpan un terreno a la familia Carpanchay, y cortan el cruce de las rutas provinciales 47 (Capillitas) y 220 (El Globo) y no dejan entrar ni salir a nadie de Agua Rica.

El viernes los trabajadores que están arriba hace más de 15 días deben volver a sus casas. Son más de 100. Y otros más de 100 deben subir a trabajar para el progreso de sus familias.

Estos tipos, la política y la justicia son cómplices en esta historia de nunca acabar.

Otra vez, los mineros tenemos incertidumbre y miedo. No sabemos lo que nos puede pasar, si vamos a poder bajar, si vamos a poder subir a trabajar. No sabemos si estas 10 personas que acampan en el terreno afanado nos van a tirar piedras o agredir.

Es increíble nadie hace nada, a pesar de todas las denuncias realizadas ante la policía y la fiscalía. Nadie los corre. Nadie nos ayuda a poder salir y entrar a nuestro trabajo.

AMENAZAS CON ARMAS

Ahora sumamos otro hecho de terror. Desde hace algunos días, como los asiste su derecho, un grupo de vecinos que quiere trabajar en paz realiza otro corte sobre la ruta 47.

Exactamente con la misma modalidad de los piqueteros que cierran las rutas a Agua Rica.

Igual. Iguales ante la ley. Con derecho propio.

Estos vecinos fueron amenazados anoche por 3 de los piqueteros anti mineros bancados por la política. Los piqueteros mostraron un revólver y una pistola, apuntaron y gritaron amenazas de muerte. TIENEN ARMAS. APUNTARON Y GRITARON “LOS VAMOS A MATAR A TODOS”.

Nadie hace nada y nadie pone límites.

Ahora, los anti mineros organizados y financiados por la política salieron a condenar el nuevo corte de vecinos por trabajo. Buscan victimizarse para seguir rompiendo la ley.

Insultaron. Amenazaron, agredieron, apedrearon, pintaron, prendieron fuego, intentaron matar trabajadores, cortaron y cortan rutas, venden falopa, persiguen a alumnos hijos de mineros, amenazaron fiscales, tiraron piedras a la comisaría…

Ahora, aparecen armas.

Intendente Córdoba y los diputados, ¿Cuál es su límite? ¿Cuál es el límite?

¿Qué espera la señora justicia para hacer algo ante la ilegalidad constante de esta gente?

¿Un muerto?

De nuevo, trabajadores rehenes, vecinos amenazados, andalgalenses que no pueden llegar a cumplir sus tareas…

BASTA POR FAVOR.