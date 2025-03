Es en el marco del pedido de mejoras salariales que vienen realizando hace más de un año. Afirman que existe un conflicto político y administrativa entre funcionarios que los mantiene en una situación de incertidumbre y estancamiento.

Trabajadores de la Casa de Catamarca en Buenos Aires llevaron a cabo este martes una concentración, con el respaldo de distintos organismos nacionales agremiados a ATE, para exigir mejoras salariales y el pedido de la intervención del gobernador Raúl Jalil en un conflicto interno.

El reclamo principal se centra en la actualización del Adicional por Tareas Específicas Casa Catamarca (ítem S017 – Código 11628), que los empleados vienen solicitando desde hace más de un año debido al alto costo de vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alegan que los gastos en alquiler, servicios, alimentos y transporte son significativamente mayores que en Catamarca, mientras que ellos no cuentan con los beneficios que tienen los empleados provinciales, como son el One Shot, los Días de Ensueño y los descuentos en útiles escolares. A esto se suman los pedidos de recategorización y pases administrativos que iniciaron en 2023 y aún no han tenido respuesta.

Según informan los trabajadores de Casa de Catamarca, presentaron tres notas durante 2024 solicitando el aumento del ítem, las recategorizaciones y los pases administrativos ante las autoridades provinciales.

La primera nota fue el 14 de febrero, la segunda el 13 de mayo y la tercera el 1º de noviembre de 2024, pero ninguna de ellas recibió respuesta. Es por eso que, el 3 de febrero de 2025, en Asamblea, decidieron dar un plazo de 10 días hábiles a las autoridades para que les den una respuesta sobre lo solicitado. Sin embargo, tampoco obtuvieron respuesta ni fueron contactados por ninguna autoridad provincial.

Asimismo, aclaran que los trabajadores siempre estuvieron abiertos al diálogo, pero desde las autoridades provinciales solo hubo silencio.

El pasado 28 de febrero, trabajadores agremiados en ATE, con el apoyo de ATE Catamarca, presentaron una nota dirigida a la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la provincia, y a la secretaria de Estado de Gabinete, que es la responsable superior directa de Casa de Catamarca en CABA, para solicitar una audiencia y avanzar en una solución.

Sin embargo, ante la falta de respuesta, optaron por concentrarse pacíficamente frente a la sede de Casa de Catamarca en CABA y Fuera del Horario Laboral.

Los empleados explican que se encuentran en medio de un conflicto administrativo entre la Secretaria de Estado de Gabinete de la provincia y la Secretaria de Casa de Catamarca en Buenos Aires, y que, debido a esto, no han recibido respuesta a sus pedidos, lo que ha generado incertidumbre y estancamiento.

Por otro lado, en noviembre de 2024, la Secretaria de Estado de Gabinete de la provincia, visitó la Casa de Catamarca junto a su equipo y escuchó los planteos de los trabajadores, quienes expusieron sus necesidades y propusieron alternativas para solucionar el conflicto económico y resolver los trámites pendientes. Sin embargo, aseguran que sus sugerencias no fueron tenidas en cuenta.

Además, los empleados manifestaron su indignación al enterarse de que, en febrero de este año, la Secretaría de Estado de Gabinete aprobó recategorizaciones por «antigüedad» para dos trabajadores que pasaron de la categoría 14 a la 24 en cuestión de meses, y que el pedido de recategorización se centraba en que contaban con 13 años en la administración pública y que por este motivo debían ser recategorizados. Esto contrasta con la situación de los empleados de la Casa de Catamarca, quienes llevan más de un año y medio esperando respuestas y enfrentan trabas bajo el argumento de la «emergencia económica».

Ante esta situación, los trabajadores solicitan que el Gobernador Raúl Jalil intervenga de manera directa para destrabar el conflicto y garantizar mejoras laborales en un organismo que representa a la provincia en la capital del país.