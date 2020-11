Música

A Morrissey lo echaron su sello BMG. Según una publicación en su sitio web, Morrissey Central, todos los “lanzamientos/reediciones proyectados de BMG Morrissey han sido eliminados”.

En marzo de este año, BMG lanzó el último álbum del cantante de The Smiths, I Am Not A Dog On A Chain. Desde entonces, el sello discográfico cambió su postura sobre trabajar con el controvertido cantautor, supuestamente debido a un nuevo ejecutivo de BMG que se incorporó a bordo en los últimos meses.

“En cambio, el nuevo ejecutivo de BMG ha anunciado nuevos planes para la ‘diversidad’ dentro de la lista de artistas de BMG, y todos los lanzamientos/reediciones proyectados de BMG Morrissey han sido eliminados”, se lee en la publicación del anuncio en el sitio web de Morrissey.

Como era de esperarse, Morrissey lanzó una breve declaración en la que culpa a BMG por descuidar la habilidad musical a favor de la apariencia. “Esta noticia está perfectamente en consonancia con el implacable horror galvánico de 2020”, dijo. “Estaríamos críticamente locos si esperamos algo positivo”.

“Mis tres álbumes con BMG han sido los mejores de mi carrera, y los apoyo hasta la muerte”, continúa su declaración. “Grabarlos ha sido un período fundamental en mi vida, y agradezco al equipo anterior de BMG ya todos los involucrados por eso. Sigue siendo importante para mí hacer música a mi manera, y no me gustaría estar en un sello que dicta de manera tan específica cómo deben comportarse sus artistas, especialmente cuando la palabra ‘talento’ nunca se menciona”.

Esta no es la primera vez que Morrissey sale de un sello discográfico. En 2014, Capitol/Harvest lo abandonó después de algunas diatribas confusas de ida y vuelta. Por más icónicas que sean sus contribuciones a la historia de la música, Morrissey ha pasado los últimos años de su vida haciéndose amigo de un partido político racista y extremista, una decisión que ha provocado que muchos de sus fans le den la espalda.