Luego de viralizarse un video en el que se ve al concejal andalgalense Agustín

“Tintín” Brizuela, bailando en una fiesta sin cumplir las medidas establecidas a nivel

nacional por la pandemia del COVID-19, el edil dio declaraciones relativizando la

situación y, hasta bromeando con que podía ser convocado por Marcelo Tinelli para

bailar en su programa.

“Tuve un cumpleaños sorpresa en una finca en el distrito de Malli. Todo muy tranquilo

y en familia (…) Ese día estuve almorzando con gente que trabaja en mi casa y

llegaron amigos que trajeron asado para festejar. No eran más de diez personas y al

aire libre, para tener una previsión y que nadie hable, pero lamentablemente, de uno

de los amigos, con los que nos juntamos habitualmente, como todo el mundo; se

filtró el video”, explicó en declaraciones a Estilo K de Catamarca FM 95.5.

“Alguien sin mala intención se lo pasó a alguien y bueno. Trascendió a nivel

nacional”, dijo.

“Hay un decreto que dice que tenemos que estar en distanciamiento. Están abiertas

las cervecerías, los pubs, los boliches y bares. Pero todo esto se está tornando

político. Uno está en el ojo de la tormenta porque es concejal. El que me conoce

sabe que ¿quién me quita la alegría, quién me quita la felicidad? Y ahora veo que

salgo en los medios nacionales, pero yo soy un ser humano antes de ser un concejal.

Tengo tristezas y alegrías (…) pero uno nunca se imagina que puede llegar a caer en

estos cuestionamientos”, dijo, añadiendo que tuvo mucho apoyo de personas.

“Esto se tornó en algo muy de memes y de risas”, lamentó, sin embargo, agregó que

“el domingo había una fiesta en Villa Vil con más de 100 personas bailando”.

“Hay malas intenciones en todos los aspectos de la vida. Yo nunca tuve una causa

judicial, ni una caída a la Policía. Estoy a disposición de la Justicia”, remarcó.

Fuera del mal trago, el edil bromeó: “Quizás esto tenga un efecto contrario al que

piensan y después de esto me llaman para Bailando por un sueño. (…) Cuando pasa

la tormenta sale el sol más fuerte para uno”.

