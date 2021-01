Tiene 18 años y denuncia que fue abusada y drogada en una entrevista de trabajo

26 enero, 2021 16:50

Un hombre le ofreció trabajo a la adolescente que, cuando llegó la policía la lugar, denunció haber sido abusada y drogada.

Una joven de 18 acudió a un local de barrio porteño de Balvanera para dar una entrevista por cuestiones laborales. Sin embargo, la policía terminó en el lugar luego de que la mamá denunciara la desaparición de la chica. Finalmente, la adolescente denunció que fue abusada y drogada.

Los efectivos montaron un operativo de emergencias e ingresaron al comercio ubicado en la calle Pasteur al 600, en el barrio de Once. El disparador fue un llamado al 911 de la madre de la joven, que había perdido contacto con su hija.

La chica, denunció que fue drogada y abusada por un hombre que la contactó para ofrecerle trabajo. El hecho sucedió el último sábado en un lugar que comercializaba ropa de uniformes médicos. Incluso, la fuerza policial tuvo que derribar la puerta que estaba cerrada del lado de adentro.

Una vez adentro, rescataron a la joven que se encontraba tendida en una escalera con signos de abuso. Al mismo tiempo, detuvieron a un hombre. “Me llamó la atención que cuando le ofreció trabajo primero quiso invitarla a cenar. Ella le dijo que sólo estaba interesada en el trabajo”, contó Tahis, mamá de la víctima

“Cuando llegó, le dije que por favor me mandara la dirección y todos los datos”, agregó en declaraciones al programa Buen Telefe. “Gracias a eso pudo darle todos los datos a la policía”, concluyó la mujer.

Cerca de las 14 horas, Tahis recibió un mensaje de su hija que encendió todas las alarmas. “Mami tengo miedo, me quiero ir”, le dijo y no respondió más. La mujer estaba con su marido en el médico y no dudó en llamar al 911 para pasarle todos los datos. “Cuando llegué me esperé lo peor. Hacía media hora que no sabía nada de mi hija”, reveló.

Fuente: Telefe Noticias

