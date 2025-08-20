CUENTA CON UN CATÁLOGO DE MÁS DE 200 OBRAS DE ESCRITORES LOCALES

La Biblioteca Dr. Julio Herrera, el principal reservorio bibliográfico de la provincia, incorporó -desde su remodelación habilitada en noviembre de 2024- un nuevo y significativo espacio cultural: la tienda de libros de autores catamarqueños.

Esta tienda, ubicada en dos salones contiguos a la entrada del renovado edificio ubicado en San Martín 429, es un espacio accesible y de diseño moderno, pensado para promover la producción literaria local. Distinguida por su amplia selección, la tienda ofrece más de 200 títulos y un vasto catálogo de obras de escritores locales y del NOA.

En la tienda, los visitantes encontrarán las últimas novedades editoriales y recomendaciones de lectura, con una fuerte presencia de editoriales catamarqueñas, como Guadal Editora, Editorial Maíz Rojo y Quebracho Editora, además de destacadas editoriales universitarias. Un valor agregado de la tienda es la exclusividad de algunos libros de autores del interior de la provincia.

Representa además un espacio creado para que escritores de toda la provincia cuenten con un lugar de comercialización y visibilización de sus obras.

La tienda se ha convertido rápidamente en un punto de referencia cultural, siendo visitada permanentemente por docentes, estudiantes y turistas. Para mayor comodidad del público, la atención al público es en horario corrido, de lunes a viernes, de 8 a 20 hs.