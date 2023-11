Monti no se sumó a la fiscalización, pero en un comunicado planteó que votará por el “León”. “No podemos darle continuidad al peor gobierno de la historia”, manifestó.

“La UCR como organización política ha establecido una prescindencia institucional de cara al balotaje. Es decir que formalmente no apoya a ninguna de las dos fórmulas; ese es un posicionamiento a mi juicio correcto porque nosotros no fuimos elegidos para participar de la segunda vuelta y es la gente quien libremente tiene que elegir. No son los dirigentes los dueños de los votos”. Finalizo

El diputado Tiago Puente por la UCR, tambien expreso su voto y fiscalización para la formula presidencial de Javier Milei.