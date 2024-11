Música

The Cure consiguió su primer álbum número uno en 32 años gracias a su reciente lanzamiento.

Songs Of A Lost World superó las ventas combinadas del resto del Top 5, que incluía trabajos de artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Charli XCX y Ed Sheeran. El disco también alcanzó el primer puesto, superando las 40.000 copias físicas vendidas solo en la primera mitad de la semana de su lanzamiento.

Robert Smith expresó : “Es enormemente alentador y reconfortante experimentar una reacción tan maravillosa ante el lanzamiento del nuevo álbum de The Cure. A todos los que lo han comprado, escuchado, amado y creído en nosotros a lo largo de los años, ¡GRACIAS!”

