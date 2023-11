La Corte insiste en defender el presupuesto elevado y el cálculo del incremento en base a la inflación real. El Gobernador denunció que la Justicia se dio un aumento de sueldos.

La presidenta de la Corte, Fernanda Rosales, y el ministro de la Corte, José Cáceres, defendieron el presupuesto que elevó el Poder Judicial. Advirtieron que en la actualidad no hay partidas para pagar sueldos y aguinaldos porque ya el año pasado se aprobó un presupuesto que subestimó la inflación. El gobernador Raúl Jalil salió al cruce y afirmó que el Poder Judicial se dio un aumento salarial que supera en un 30% a la pauta del Poder Ejecutivo. Denunció que un ministro de la Corte cobra cerca de $ 3 millones.

Jalil pidió “prudencia” ante un futuro que presenta algunas incertidumbres por el cambio de gobierno nacional para “poder continuar con la construcción de viviendas” y que el Estado “no sea solo pagador de sueldos”.

“Yo los invité a una reunión con ellos, les dije sean prudentes, nadie está dando aumentos de sueldos y ellos se lo dieron», afirmó y explicó que con ese incremento superan en un 30% a los sueldos de otros poderes.

El ministro de la Corte, José Ricardo Cáceres, salió al cruce de Luis Barrionuevo y Raúl Jalil, que revelaron que los miembros de la Corte de Justicia ganan $ 3 millones. El gastronómico se había expresado en la marcha para reclamar justicia por el crimen de Juan Carlos Rojas.

“No era de esperar otra cosa de él. No se olvide que yo integré el Tribunal electoral cuando quería entrar sin tener residencia y le hemos dicho que no. Es decir que yo soy uno de los que lo frustra de ser candidato, fallo que me confirmó la Corte de Justicia”, manifestó Cáceres.

«Todo el mundo sabe que voy al bar, escucho a la gente de paso”, se excusó el juez. “Yo tengo el despacho al día. ¿Él me va a venir a impedir que yo vaya al bar? Lo que gano lo gano por la gran antigüedad que tengo, eso es todo. Con el aumento actual llego a los 3 millones de pesos, pero no es ninguna cifra extraordinaria”, admitió.

Cáceres argumentó que “el problema es la falta de dinero” como consecuencia “del gran número de empleados que tiene la provincia” y opinó que el tope de sueldos es lo mismo que “nivelar para abajo”.

“Nivelar para arriba, me imagino que será la intención del Gobernador, pero si no le alcanza para eso, que no quiera nivelar para abajo”. Agregó que el presupuesto del Poder Judicial “no es de los más altos” ya que “anda por el 4% del presupuesto de la provincia, cuando normalmente la Federación de Cortes solicita que sea de un 5% como mínimo en las provincias, para lograr la autonomía presupuestaria”.

