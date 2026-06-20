No es fake, es su cuenta oficial.

Se ve que cuando un vecino le pregunta por algo serio como Bachiani y la plata de los catamarqueños (algo que toda la provincia se pregunta), la «respuesta republicana» de Figueroa es: ¡Insultar!

Y con una bajeza increíble.

Y si un vecino le hace un planteo técnico sobre el tránsito, contesta con una ironía de nenito de jardín. ¿Este es el nivel de debate que tenemos en el Concejo Deliberante?

¿Así cuida Figueroa a la gente que supuestamente representa?

Figueroa, en vez de atacar, ¡conteste lo que tiene que contestar! Y si no aguanta una crítica, ¡que no sea concejal!**

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