«Tener un corredor bioceánico es un cambio en la matriz productiva»

«El Gobernador estuvo gestionando para aumentar la superficie productiva en la provincia, para de esta forma generar más trabajo», dijo el funcionario y afirmó que Jalil «es un gobernador que viaja, que trabaja, que firma convenios y que está todo el día gestionando en el Gobierno Nacional e internacional inversiones para Catamarca».

Más adelante, afirmó que «es un honor» acompañar a Jalil cuando «se están discutiendo obras esenciales».

«Que podamos tener un corredor bioceánico para que la Argentina pueda exportar vía Catamarca y La Rioja usando los puertos que tiene Chile a Asia es un cambio en la matriz productiva», dijo.

En este marco, De Pedro aprovechó el proyecto del Corredor Bioceánico para cargar contra la gestión de Cambiemos. «Lamentablemente el gobierno de Mauricio Macri además de usar los servicios de inteligencia y el Poder Judicial para perseguir a los opositores, endeudó a la Argentina en 100.000 millones de dólares. Con el 2 o el 3% de lo que se endeudó para la fuga podríamos estar hoy viendo las obras estructurales que hacen falta en Argentina. Catamarca tiene mucho potencial y si bien avanzó mucho en obras energéticas, de salud y educativas, todavía faltan en Argentina las megaobras que van a permitir que tengamos un país federal en serio», afirmó.

De Pedro defendió la gestión nacional al afirmar que el Justicialismo «es la fuerza política que defiende el interés nacional y los recursos».

«Siempre cuando se pide dinero, se pide para obra y no para fomentar la timba financiera. Por eso digo que no es ‘ah pero Macri’ porque me gusta, sino que es ‘ah, pero debemos cien mil millones de dólares’, es ‘ah, pero tenemos un acuerdo con el FMI donde la plata que se pidió se fugó y las obras no están’», finalizó.

Apoyo de Jalil a Cristina

En diálogo con la prensa, el gobernador Raúl Jalil ratificó su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner . En este marco, aseveró que «no se puede hacer política desde el Poder Judicial».

«Nosotros acompañamos a nuestra vicepresidenta en su principio de inocencia. Estamos trabajando con los gobernadores para ver qué medida vamos a tomar», dijo.

Posteriormente, afirmó que el Poder Judicial es el más cuestionado por la sociedad y en ese marco, adelantó: «Se está trabajando en una reforma de la Constitución provincial donde por lo menos, cada cierto tiempo, las personas que están en el Poder Judicial tengan que rendir como hacemos nosotros los que estamos en el Ejecutivo».