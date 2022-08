Un grave siniestro vial dejó como saldo a una mujer con graves lesiones. El hecho

de tránsito sucedió ayer en Villa Cubas entre un automóvil y una motocicleta en la

que se transportaba la víctima junto a una nena de 4 años.

Según informaron fuentes policiales, el hecho sucedió ayer a las 13.50 en las

calles Villegas Terán y Villegas, cuando Sergio Raúl Toledo, de 65 años, circulaba

en un automóvil Toyota Corolla, dominio LYY024, de color gris, que por motivos

que se investigan habría colisionado con una motocicleta Motomel 150 c.c.,

dominio 217JJP, de color azul, conducida por Mamani María Noel, de 38 años,

acompañada por la menor.

Producto del siniestro, la mujer sufrió lesiones graves, por lo que fue asistida por

facultativos médicos del SAME, trasladándola al Hospital San Juan Bautista.

Intervino en el lugar personal de Comisaría Cuarta, conjuntamente con sus pares

Dirección General de Criminalística y personal de la UJ N° 4 para labrar las

actuaciones de rigor.

Derrape

Por otro lado, a las 12.50, en avenida Manuel Navarro y calle Ramón Acuña, Elvira

Pereyra (61) circulaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc., dominio

A051PCN, de color blanco, acompañada de una adolescente de 16 años. Por

motivos que se tratan de establecer colisionó con un can, perdiendo el control del

rodado y cayendo a la cinta asfáltica.

Tras el hecho la mujer sufrió lesiones que demandaron la asistencia de

profesionales médicos del SAME. Intervino en el lugar personal de Comisaría

Novena y Unidad Judicial N°9.