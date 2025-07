LEGADO CERAMICO EN CATAMARCA

Investigadores del CONICET y la UNCa descubren que las técnicas cerámicas ancestrales aún viven en comunidades del noroeste, fusionando pasado y presente.

Un estudio interdisciplinario realizado por el equipo del Dr. Guillermo Adrián De La Fuente, investigador del IRES (CONICET-UNCA) y de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) revela que los fragmentos de cerámica del valle de Abaucán, en Catamarca, cuentan una historia de siglos de conocimientos técnicos, tradiciones y decisiones precisas. Gracias a técnicas como la petrografía, la espectroscopía y la termoluminiscencia, los investigadores descubren que la cerámica fue una tecnología viva, transmitida de generación en generación y adaptada a distintas épocas y contextos sociales.

Durante el Período Tardío (950-1450), las vasijas se producían en hogares y tenían un fuerte significado ritual y simbólico, evidenciado en urnas funerarias infantiles decoradas. Con la llegada del Imperio Inca, la producción se centralizó, creando piezas más estandarizadas y utilizando técnicas heredadas de los alfareros locales, como el uso de tiesto molido en las pastas cerámicas, que refleja la transferencia y adaptación del conocimiento.

El trabajo analítico con muestras de cerámica muestra que tanto en el pasado como en la actualidad, comunidades rurales del noroeste mantienen vivas técnicas ancestrales en la fabricación de vasijas, conservando así un patrimonio cultural y técnico que perdura en el tiempo. Este conocimiento, transmitido de forma práctica y oral, permite entender mejor la relación entre cultura, ciencia y sostenibilidad en la producción cerámica.

Estos hallazgos no solo enriquecen la historia, sino que también abren vías para fortalecer la identidad cultural, promover la preservación del patrimonio y fomentar la innovación en la cerámica contemporánea, en diálogo con saberes ancestrales.

La cerámica prehispánica sigue siendo un testimonio de resistencia, creatividad y continuidad, enseñándonos que el pasado vive en las manos, en las técnicas y en las formas que aún perduran en el presente.

Artículo de referencia

De La Fuente, Guillermo A., Vera, Sergio D., Rasmussen, Kaare L. and Martínez Carricondo, Marina G.. «Lessons From Ceramic Petrography: A Case of Technological Transfer During the Transition From Late to Inca Periods in Northwestern Argentina, Southern Andes» Open Archaeology, vol. 11, no. 1, 2025, pp. 20250047.